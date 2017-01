Notícia La Seu reparteix 3.000 racions d’escudella de Sant Antoni També se celebren els Tres Tombs i es beneeixen les bèsties Imatge d’arxiu de l’escudellada de la Seu. Autor/a: RÀDIOSEU

La Confraria de Sant Antoni Abat de la Seu d’Urgell celebra avui la festivitat del seu patró amb el repartiment de més de 3.000 racions de la tradicional escudella. Per a l’elaboració d’aquesta menja típica d’hivern es faran servir 800 quilos de verdures, llegums, carn de porc i de vedella.



El programa d’actes de la diada es va iniciar ahir al vespre amb la presentació a les autoritats del nou banderer, Jordi Fanés Solans. El banderer sortint, Antoni Riu Tarrés, li va entregar el pendó de la Confraria. També es va nomenar Joan Alrich Castell com a banderer proposat per a l’any que ve.



Aquest migdia hi ha prevista una missa solemne a la catedral de Santa Maria d’Urgell, on s’oficiarà la tradicional benedicció i el repartiment del panet de Sant Antoni. Una hora més tard, es beneiran els animals davant la Catedral. Tot seguit, es realitzarà la passejada pels carrers

del centre històric de la Seu fins arribar al passeig de Joan Brudieu. Allà es faran els tradicionals Tres Tombs, així com la popular pujada al pal, que consisteix en què els participants arribin fins a dalt de tot d’un tronc on hi ha sis galls, cadascun dins d’una gàbia. Qui aconsegueix arribar fins al capdamunt, obté com a premi el gall en qüestió, recorda RàdioSeu.



Finalment, es portarà a terme la benedicció de la calderada de Sant Antoni. Els mateixos confrares de Sant Antoni repartiran l’escudella a totes aquelles persones que la vagin a buscar.