Notícia Trump rep la salutació del Copríncep Episcopal El Bisbe va recordar-li la seva "alta responsabilitat"

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep episcopal d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives va enviar ahir un missatge de salutació al nou President dels Estats Units d’Amèrica Donald J. Trump en nom del Poble Andorrà.



En el text, Vives li va dir que «Rebeu la meva felicitació personal i la de tot el poble del Principat d’Andorra i les seves Autoritats amb motiu de la vostra proclamació com a quaranta-cinquè President dels Estats Units d’Amèrica. Us desitjo molt d’encert en aquesta nova i alta responsabilitat de servei a l’estimat Poble Americà, i demano a Déu que us protegeixi i us ajudi en la vostra delicada missió. Rebeu els meus millors sentiments de consideració i respecte, que uneixo als del Principat d’Andorra.»



Trump va prendrer possessió ahir divendres com a president número 45 dels Estats Units d’Amèrica. El magnat republicà va jurar el seu càrrec a les dotze del migdia hora local (sis de la tarda a Andorra) enmig de la controvèrsia que ha creat la seva figura durant els darrers mesos.