Borrufa de plata

Que una competició compleixi 25 anys vol dir que és un esdeveniment que compta amb molt bona salut i que està del tot consolidat. El Trofeu Borrufa, patrocinat per Crèdit Andorrà, arriba a un quart de segle amb l’estació d’Arcalís de Vallnord com a centre de la competició. Es desenvolupa del 30 de gener al 2 de febrer amb la participació de 22 països i 31 equips, entre ells una vintena d’esquiadors nacionals.



Dilluns de la setmana vinent arrencaran les curses i per la tarda se celebra a Arcalís la cerimònia d’inauguració. Són quatre dies de competició, amb dos eslàloms, gegants, supergegants i combinades alpines. Els països participants són Andorra, Argentina, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Gran Bretanya, Hongria, Ucraïna, Itàlia, Irlanda, Letònia, Líban, Mònaco, Holanda, Nova Zelanda, Polònia, Portugal, Rússia, Sud-àfrica, Uzbekistan i Xile. Fins a 9 estats participen amb dos conjunts. Un d’ells és el Principat, que compta amb vint corredors. Tots ells surten d’una selecció efectuada per la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) en dues curses a Peyragudes, Font-Romeu i la Copa Pirineus, de les quals no es comptabilitzaven els dos pitjors resultats. L’equip sub-16 està format per Carla Mijares, Xènia Rodríguez, Julia Bellsolà, Thaïs Estrada, Xavier Cornella, Arnau Mas, Roger Bartumeu, Oriol Sebastià, Francesc Martí, Edgar Garcia, Pau Plana i Albert Torres. Els sub-14 són Adelaida Pallàs, Iria Medina, Daniela Chato, Jordina Caminal, Iu Escabrós, Joel Fonseca, Lluís Torres i Aritz Alvàrez. Com a reserves estan Laia Martí, Jèssica Núñez, Robert Ferrari, Alejandro Ciaurriz, Clàudia Garcia, Inua Estruga, Laia Casanovas, Jaume Núñez, Arnau Calvo i Pere Cornella.



Realitzar la selecció «mai és fàcil perquè tenim una bona base de corredors», assenyala Carles Visa, director tècnic de la FAE, que és optimista de cara a què els representants andorrans puguin tenir una actuació notable en aquesta edició que s’inicia la setmana vinent: «Creiem que tenim un bon equip i intentarem fer bons resultats». El president de la federació, Albert Coma, vol treure qualsevol tipus de pressió sobre els esquiadors nacionals i no cremar-los abans d’hora. Considera que ha de ser un primer pas de cara a competir internacionalment. «És el principi d’una carrera molt llarga si volen continuar com a esquiadors. No se’ls hi ha de posar gaire pressió. Han de fer la seva feina. És una de les competicions on participen molts equips i poden mirar-se el nivell que tenen», assegura Coma, remarcant en aquest sentit que «no fa falta fer podi perquè després poden ser guanyadors en carreres d’esquí».



Absències de potències / Entre els països que no hi participen es troben a faltar alguns destacades, com són les d’algunes potències com Suècia, Noruega, Alemanya, Àustria o Suïssa. Tot i que en alguna edició hi ha pres part, la cita andorrana no acostuma a estar encabida en els seus calendaris. Aquest fet es produeix per diferents motius. Un és la normativa de la FIS, que limita les proves internacionals dels equips en proves d’aquestes categories de base. Tot i posar-se en contacte amb les seves homòlogues, la FAE sempre es troba amb la mateixa resposta. «Ens diuen que estarien encantats de venir però que el seu calendari és molt dens», indica Visa. Un altre aspecte que va en contra és la percepció existent en alguns països. Per com «els Pirineus són vistos des dels Alps», exposa el president del comitè organitzador del Trofeu Borrufa, Xabier Ajona, un fet que provoca que hagin de «demostrar el doble que la resta per ser igual d’atractius». Es tracta d’obrir mentalitats a mida d’organitzar esdeveniments: «No som menys que aquestes altres muntanyes que són els Alps. Hem de trencar tòpics».