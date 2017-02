Notícia Dissabte es presenta la Xarxa de Suport Mutu Es farà un dinar popular i una xerrada per presentar l’entitat Cartell dels actes de la Xarxa

L’Ateneu Alt Urgell acollirà demà la presentació de la Xarxa de Suport Mutu a la Seu d’Urgell. L’acte comptarà amb la presència de representants de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages, i membres de l’Obra Social de la PAH, que explicaran la seva experiència en aquest àmbit i els seus projectes. Un dels eixos centrals de treball de la Xarxa de Suport Mutu és el garantir de forma col·lectiva l’alimentació, és per això que el programa començarà a les 14 hores amb un dinar popular al mateix Ateneu.



La iniciativa es dóna a conèixer després de mesos de treball intern, analitzant i debatent, i d’organització. La xarxa d’ajut es va posar en marxa fa unes setmanes i els seus promotors volen ara presentar-la públicament. Es tracta d’un grup de veïns i veïnes, «indignats amb els efectes miserables que l’economia capitalista i la seva crisi -o estafa- té sobre la població». Expresssen en un comunicat «indignació i preocupació» per «la insuficient i tèbia resposta de l’administració», i afirmen que han decidit passar de les paraules als fets i començar a teixir vincles de suport «que permetin garantir-nos mútuament una vida digna, que massa cops el sistema insisteix en destruir».