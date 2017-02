Notícia La Cadí Trail 2017 amplia la participació a 300 corredors Una coneguda marca esportiva s’hi suma com a patrocinador

L’edició 2017 de la Cadí Trail, que s’organitzarà a la Seu d’Urgell el dissabte 17 de juny, presenta com a novetats més destacades l’estrena de la marca de calçat esportiu ASICS com a principal patrocinador, i l’ampliació de la participació a 300 atletes, en lloc dels 200 de l’any passat. Així ho van explicar ahir en roda de premsa l’alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, i l’organitzador d’aquesta competició de resistència per la serralada del Cadí, Albert Vilana tal i com informa RàdioSeu.

En la seva intervenció, l’alcalde urgellenc va remarcar que el fet que la cursa transcorri pel Parc Natural del Cadí-Moixeró «la fa exclusiva i més atractiva per a participar-hi». Batalla va agraïr tant a l’organització de la Cadí Trail com a l’espai natural la seva implicació, «que permet situar a nivell de país la Seu d’Urgell en el mapa d’aquest tipus de competicions, que combinen l’esport a la natura».



Més corredors / Respecte a l’ampliació de 200 a 300 participants en aquesta edició de 2017, el director de la Cadí Trail va voler remarcar que es tracta «d’una mostra de confiança per part del Parc Natural del Cadí-Moixeró cap a l’organització, ja que en les darreres edicions s’han portat a terme mesures destinades a afectar el menys possible la flora i la fauna del territori per on transcorre la cursa, a més de fer-se una important tasca de conscienciació en aquest mateix sentit cap als corredors».



Dues proves / La Cadí Trail consta de dues proves: la Cadí Trail, de 48 quilòmetres i 3.000 metres de desnivell, i la Cadí Half, de 27 quilòmetres i 1.200 metres de desnivell positiu. Albert Vilana va destacar que un any més la Cadí Trail serà «una prova dura i tot un repte per a molts corredors». La sortida serà a Martinet i els corredors pujaran a la serralada del Cadí, acabant al Parc del Segre.H