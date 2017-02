Joan Verdú acaba 33è al descens dels Mundials de Saint Moritz

Amb un dia de retard es va disputar el descens dels Campionats del Món de Saint Moritz (Suïssa). Dissabte es va ajornar a causa de la boira i ahir la línia de sortida es va haver de baixar de cota pel mateix motiu i per poder disputar la cursa. El més destacat dels dos esquiadors andorrans va ser Joan Verdú, que finalitzava 33è, mentre que Marc Oliveras va acabar 36è.



Verdú, que va tenir la seva millor actuació en la zona baixa del traçat, signava un crono d’1.41,54 minuts. «Al ser la pista molt plana ja sabia que a la part alta tindria més problemes, que és on he perdut més temps, però en canvi a la del mig i baixa, que és més tècnica i amb més pendent, he esquiat molt bé», indicava Verdú, que finalitza satisfet perquè «ja sabia que en el descens era més que res per agafar experiència de cara al futur i rodar la pista i seguir treballant». El corredor remarca que «el descens no era la meva gran prioritat, així que estic content. És una llàstima no estar entre els 30 per ben poc però he esquiat bé, sense errades, amb ganes».



Oliveras marcava un temps d’1.41,87. «La part de dalt l’he fet bé bé, bastant relaxat i crec que tinc algun intermig bo», assenyalava l’esquiador, que a continuació en un revolt en la zona de salts va cometre una errada, picant amb els esquís i va estar «a punt de caure i em fa anar molt lluny de la línia. Perdo molt temps i ja no el recupero fins el final». Per la seva actuació, admet estar «no molt content del resultat total, però almenys ho estic de com he estat a la sortida i de la part de dalt». Carles Visa, director tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí, exposava sobre els dos corredors que «estem força satisfets. És evident que un top 30 ens hauria agradat moltíssim, però tal i com ha anat la carrera, on els primers han anat molt ràpid, per com han esquiat els mostres podem estar força contents». Avui prenen part a la combinada. La medalla d’or se la va adjudicar el suís Beat Feuz amb 1.38,91. La plata va ser per al canandec Erik Guay (1.39,03) i el bronze per l’austríac Max Franz (1.39,28).

Esteve, 40è a Zakopane / Al segon eslàlom de la Copa d’Europa de Zakopane (Polònia), Àxel Esteve va classificar-se a la 40a plaça, amb un temps d’1.42,42. El guanyador va ser l’austríac Marc Digruber amb 1.36,69.



A l’estació catalana de la Molina es desenvolupava un eslàlom CIT. Van pujar al podi dos andorrans. Àlex Rius va ser segon (1.38,08) i Albert Pérez tercer (1.40,19). Només els va superar l’espanyol Xavier Salarich (1.37,15). Pol Suàrez va ser quart (1.41,36), Robert Solsona 11è (1.44,82) i Iván del Moral 18è (1.54,45). Van ser desqualificats Nicolàs Castro, Josh Alayrach, Joaquim Rodríguez, Matías Vargas, Lucas López, Tomàs Mijares i Cerni Mesa. En fèmines, cap de les andorranes completaven la cursa. Eren eliminades Clàudia Mijares, Laura Arnabat i Mariona Raméntol.

Marín, 9è a la Copa del Món / Després de ser vintè acabant eliminat a la ronda de vuitens de final a la primera cursa, Lluís Marín va millorar en la segona prova de la Copa del Món de boardercross de Feldberg (Alemanya). Va concloure a la novena plaça, quedant-se fora en quarts. A les classificatòries va ser cinquè i als vuitens era primer de la seva sèrie. En la següent només va poder ser tercer per culpa d’un rival que va caure davant seu i esquivant-lo va perdre velocitat, sense opcions d’entrar a les semis. Suma 290 punts i és quinzè a la general. El guanyador va ser l’australià Alex Pullin. Maeva Estévez va sumar els seus primers punts a la Copa del Món. No va poder classificar-se per a les rondes finals i va concloure 29a, guanyant 36 punts, que la posen 40a a la general. La campiona de la cursa va ser la txeca Eva Samkova.



Triomfs d’Esteve i Vila / La 27a edició de la Marxa Andorra Fons va disputar-se a Naturlandia. Irineu Esteve continua demostrant el seu excel·lent estat de forma i va imposar-se en la distància més llarga, de 20 quilòmetres. En una jornada marcada pel fort vent, va marcar un crono de 49.28,50. Segon va ser Mario Parodi amb 55.31,26 i tercer Xavi Cadena amb 57.58,62. En fèmines la victòria va ser per a Carola Vila amb 1.00.43 hores. La van seguir Marta Cester (1.03.18) i Laura Soulié (1.04.15). En el traçat de 10 km es van imposar Cesc Colell (42.42,96) i Jade Rodríguez (48.20,46).



El Dorado / L’etapa andorrana d’El Dorado Freeride Junior Tour va disputar-se al port del Rat de l’estació d’Arcalís de Vallnord, amb una seixantena de participants. La prova més concorreguda va ser la d’esquí masculí, amb 44 riders. El guanyador va ser el búlgar Simeon Pavlov, seguit pel francès Tom Gratadour i l’espanyol Axel Tukiainen. Joan Aracil va ser novè. En fèmines va imposar-se l’espanyola Ruth Frutos. La francesa Caroline Dreier era segona i tercera la suïssa Emeline Meier. En surf de neu va vèncer el mexicà Liam Rivera. Pep Naudi era segon i tercer el neozelandès Finn Duffy.