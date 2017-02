Notícia L’Alt Urgell i la Seu promouen un pla per dinamitzar la comarca S’espera que el mes de setembre ja hi hagi unes línies de treball definides Presentació del pla estratègic.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell elaboraran un pla estratègic per tal de marcar el futur de la comarca durant els pròxims deu anys. El document, amb el nom Impulsa 2026, comptarà amb la participació de les administracions, les empreses i la ciutadania.

El treball es planteja principalment com una eina que permeti en el futur seguir dinamitzant tant econòmicament com socialment tot l’Alt Urgell. Així ho han explicat conjuntament el president del Consell Comarcal alturgellenc, Jesús Fierro, i l’alcalde de la Seu, Albert Batalla, a més de la responsable tècnica que coordinarà el pla estratègic, Meritxell Rodríguez.

Per Fierro, la necessitat de posar en marxa el document neix després d’haver viscut «una crisi econòmica; un canvi de model econòmic i social que insta a plantejar on som i on volem anar com a territori». Per la seva part, Batalla ha coincidit en el fet que la feina derivarà en un full de ruta entre administracions públiques, veïns i empreses, «per trobar, entre tots, les línies de treball que facin possible tirar endavant la zona, tant des del punt de vist econòmic com social, amb l’objectiu que el futur no ens agafi desprevinguts”.



tres fases / El pla Impulsa 2026 s’estructurà en tres fases. La primer part serà de diagnosi, en la que tots els agents hauran d’aportar la visió actual de la societat urgellenca. També hi haurà una segona fase centrada en els objectius i l’estratègia. La tercera fase d’acció serà l’aplicació del pla, informa RàdioSeu.

En el marc del procés es crearà una pàgina web, un butlletí per seguir-ne l’evolució i perfils a les xarxes socials, tant per a rebre propostes com per donar a conèixer els passos de l’elaboració i el document. La coordinadora tècnica del pla, Meritxell Rodríguez, ha assegurat que la voluntat és potenciar al màxim la participació. Així mateix, també ha manifestat que «individualment es podrà demanar hora amb algun membre tècnic del pla per donar a conèixer qualsevol cosa que es cregui que s’ha de tractar».

El pla estratègic té el consens de tots els grups polítics de la comarca, fet que garanteix que les conclusions del treball esdevinguin el llibre de ruta del territori, independentment de qui governi en un futur. Impulsa 2026 comença a elaborar-se des d’ara i a finals de setembre ja hi haurà unes línies definides. Al desembre està previst presentar els objectius, mentre que durant el 2018 ja s’hauran de començar les accions.

La iniciativa compta amb una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya de 33.560 euros i tindrà l’assistència tècnica de l’empresa Daleph. El cost total de la iniciativa és de 41.950 euros.



bona relació / Aquest pla ha de substituir l’anterior planejament estratègic, que es va elaborar l’any 1998, tot i que en aquella ocasió només es va centrar a la Seu, mentre que aquest nou estudi abastarà tot l’Alt Urgell. Fierro i Batalla han fet una crida a la participació i han incidit en el fet que la proposta serà possible gràcies a la bona relació entre el consistori urgellenc i el Consell Comarcal alturgellenc.