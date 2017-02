Notícia L’organigrama del Comú Encamp entra avui en vigor La nova estructura de la corporació es va aprovar a finals de desembre El cònsol Jordi Torres. Autor/a: TONY LARA

El Decret d’estructura organitzativa del Comú d’Encamp entra en vigor avui. L’organigrama funcional de la corporació i les missions i les funcions bàsiques dels departaments que conformen l’estructura organitzativa de l’administració es van aprovar el passat 15 de desembre durant una sessió de consell de comú.



El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ja havia avançat feia mesos que l’organigrama estaria enllestit abans de finalitzar l’any. El dia de l’aprovació, Torres va defensar que havia estat una tasca feta «amb responsabilitat i respecte al principal actiu» de la corporació «les persones». Amb el nou organigrama es crea una estructura més «moderna i àgil» i concreta les funcions de cada departament. El cònsol va destacar el fet que es doni «sortida» als eventuals ja que es consolidaran 31 places de les 50 que actualment ocupen eventuals, segons va recollir aleshores l’agència ANA. El cònsol va explicar que es tractarà d’un organigrama viu i va estendre «la mà» a l’oposició per treballar en les modificacions que es puguin derivar d’aquest treball.



Els grups de l’oposició, però, van considerar que l’organigrama «difereix ben poc de la realitat», segons va expressar Maribel Lafoz. La consellera liberal va subratllar que l’oportunitat per «reestructurar millor» el comú «s’ha perdut». Per la seva part, el conseller socialdemòcrata Joan Sans va lamentar que no es tractés d’un organigrama «de futur» i que no hi hagués «una reflexió al darrere». Sans havia criticat amb anterioritat que feia cinc anys que es preparava l’organigrama i va comentar que la feina l’hagués pogut fer el departament de recursos humans del Comú d’Encamp, sense la necessitat de contractar cap assessor extern.