Arrenca el Saló del Videojoc

La 8a edició del Saló del Videojoc i Internet va obrir les seves portes ahir al migdia al Prat del Roure, en un acte en el que van estar presents el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín, entre d’altres representants el comú i de la parapública. Els membres de l’organització van mostrar a la cònsol totes i cadascuna de les activitats que s’ofereixen en l’edició d’enguany, entre les quals es compten diverses Xbox, PS4, ordinadors, Wii, simuladors de Fórmula 1 amb seient i volant, consoles de realitat virtual, youtubers, robots teledirigits i un espai reservat a Unicef en el que els visitants poden experimentar el dia a dia d’un infant refugiat a través d’unes ulleres de realitat augmentada.



L’ampliació de les instal·lacions amb punts instal·lats a illa Carlemant i a la plaça dels Coprínceps «consolida un esdeveniment que cada vegada està tenint més èxit», segons va declarar Nadal. Alhora, però, el director d’Andorra Telecom va manifestar que «tal com l’any passat van poder comptabilitzar l’assistència de més de 6.00 persones», en aquesta edició «serà molt més difícil de calcular» per la diversificació dels espais, tot i que «han pres les mesures necessàries per a que no hi hagi una sobresaturació de públic».



Marín, per la seva banda, es va mostrar satisfeta per «les novetats que es van incorporant anys rere any» i va destacar, especialment, l’activitat dedicada als refugiats organitzada per Unicef, que va provar davant dels mitjans. Pel que fa a la iniciativa d’ampliar els espais per a l’edició d’aquest 2017, la cònsol va explicar que va ser un acord «impulsat per l’Associació de Comerciants de Vivand que tant el comú com Andorra Telecom van veure amb bons ulls». El fet de celebrar activitats tant multitudinàries com són la caça de pokemons i l’arribada d’alguns dels youtubers més idolatrats d’Espanya pot fer que arribi una gran quantitat de gent de fora del Principat, un fet que Marín corrobora «després que les dades d’ocupació hotelera de la parròquia per aquest cap de setmana siguin molt bones». En relació a la difusió de l’esdeveniment, la cònsol escaldenca va destacar que tant «des del web del comú com des del departament de comunicació d’Andorra Telecom s’ha fet un intens treball» per a que la celebració de l’esdeveniment arribi a tot arreu.



Una de les activitats que més ha cridat l’atenció són els robots teledirigits, un projecte coordinat per l’empresa BluePad en col·laboració amb ANDORobots. L’usuari, a través d’uns comandaments que funcionen a través de sensors, pot dirigir un petit robot, situat a l’interior d’un espai que simula un ring de lluita lliure, que imita els moviments realitzats amb els braços i lluita contra un oponent.



La samarreta del saló té un cost de dos euros, i està disponible tant al Prat del roure com a l’agència comercial d’Andorra Telecom. A més, en aquesta edició s’incorporarà la via ràpida, que consistirà en una cua exclusiva per a tots aquells assistents que vesteixin la samarreta. L’esdeveniment finalitzarà demà al vespre.