Ld’A denúncia que encara no té el pla d’Arcalís

Les conselleres liberals a la minoria del Comú d’Ordino denuncien que encara no se’ls ha fet arribar «una còpia del pla director d’Arcalís» tot i el compromís per part del cònsol major de tenir-lo el mateix dia que el conegués el consell d’administració de Secnoa. Les conselleres creuen que aquest fet dificulta la seva feina per poder-lo treballar i exposar les seves opinions.



Alhora, demostra una «falta de respecte cap als compromisos adquirits pel cònsol». Per últim, apunten que és «evident que aquesta dilació en l’entrega del pla té un objectiu, «que no el puguem estudiar i donar la nostra opinió abans de la reunió de poble del pròxim dimarts».