El PS proposa que el Govern financi els sindicats del país

Els consellers socialdemòcrates Gerard Alís i Rosa Gili van presentar ahir en roda de premsa una proposició de llei que regula la llibertat sindical, complementant la llei de relacions laborals aprovada l’any 2008 que, en opinió del partit, «es queda molt curta en aquest aspecte». Els objectius principals de la proposició són «fer realment efectiva la llibertat sindical» a través d’un «correcte finançament dels sindicats a través de subvencions públiques, garantir els drets dels sindicalistes i dels seus afiliats i regular correctament l’acció sindical».



Segons Alís, el Principat no compta amb «els interlocutors adequats que permetin negociar les condicions laborals dels treballadors» perquè «no existeixin les eines necessàries per a què això es produeixi». Un dels principals problemes que no garanteixen la llibertat sindical del país és el fet que «els sindicats que existeixen només es financen a través de les quotes que paguen els afiliats», uns diners que, en moltes ocasions, es queden curts «a l’hora d’afrontar les despeses judicials dels lletrats o els assessors jurídics en els casos que ho requereixen».



El model de finançament que proposa el PS es basaria en una subvenció màxima de 35.000 euros per als sindicats d’àmbits general, que es reduiria als 10.000 euros per aquells de caire sectorial. Segons va explicar Alís, els col·lectius «rebrien automàticament la mateixa quantitat de diners que ingressen a través de les quotes», sense que aquesta subvenció estigui a cap condició. La partida financera, però, es podria ampliar fins als 10.000 o 35.000 euros (segons el cas), una quantitat que sí que estaria específicament destinada a unes funcions determinades, com ara la defensa judicial o la negociació de convenis col·lectius.



Aquest nou mètode de finançament modificaria notablement el panorama actual, segons Alís, ja que actualment els sindicats no reben «cap tipus de subvenció» i es financen tan sols «a través de les quotes dels afiliats». D’altra banda, el conseller va lamentar que «no existeixi cap sindicat d’àmbit privat», i va manifestar que esperen que se’n creïn amb aquesta proposició.

Crítica a DA / Gili va recordar que fa anys que se sent a parlar, per part de DA, d’un projecte de llei sindical. «Com a grup parlamentari, la nostra feina també és poder entrar proposicions de llei. Per DA sembla que no ha estat una prioritat perquè, amb els mitjans d’un Govern i d’un grup amb majories absolutes, ho podrien haver fet», va indicar.