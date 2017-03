Notícia La nostra història, narrada en segells L’associació filatèlica francesa Philandorre celebra els 40 anys amb una mostra única Segell commemoratiu del pas de Carlemany a través de les Valls d’Andorra. Autor/a: PHILANDORRE

Philandorre, l’associació filatèlica francesa, celebra els seus 40 anys a Andorra. L’entitat és especialista en segells d’Andorra i durant anys ha tingut la seva seu social a l’Oficina de Turisme d’Andorra a París, gràcies a la implicació del director de l’oficina durant 32 anys, Enric Riba, actual cap de la Unitat d’Inspecció d’Allotjaments Turístics del Ministeri de Turisme i Comerç.



Tot i que l’oficina turística va tancar el gener del 2013, la relació de Philandorre amb Andorra s’ha mantingut estreta i l’entitat celebrarà la seva 40a assemblea general a Andorra, del 25 al 28 de maig. El vestíbul del Consell General acollirà una exposició filatèlica amb segells cedits pels filatèlics del 26 de maig al 23 de juny.



Riba explica que «les Valls d’Andorra, al cor dels Pirineus, van entrar dins la història universal l’any 1278 amb la signatura dels Pareatges entre el bisbe de la Seu d’Urgell i el comte de Foix. 650 anys més tard, la dualitat institucional ha estat perllongada en el context filatèlic amb l’obertura de correus espanyols el primer de gener del 1928 i de correus francesos el 16 de juny del 1931. Després d’unes sèries de segells d’Espanya o de França sobrecarregades, vindrien sèries representant els paisatges i els monuments del Principat».



Els segells expliquen la història d’Andorra, des de la lluita de Carlemany contra els sarraïns, fins a l’acta de consagració de la catedral d’Urgell, l’any 839, el primer text que menciona les Valls d’Andorra i les seves sis parròquies. Els vescomtes de Castellbò, els comtes de Foix, els pareatges i el naixement del Coprincipat també es plasmen en la iconografia dels segells andorrans. També n’hi ha que expliquen episodis com l’abolició del Coprincipat en època de Napoleó i imatges de coprínceps, com Mitterrand. L’entrada d’Andorra a l’ONU l’any 1993 també es va commemorar amb un segell.



El 1932, correus francesos va posar a la venda una sèrie de 22 segells representant cinc paisatges o monuments d’Andorra: la capella de Meritxell, el pont de Sant Antoni, la capella de Sant Miquel d’Engolasters, les valls de Sant Julià i una vista general d’Andorra la Vella. Aquesta sèrie es va completar a cada canvi de tarifes fins l’any 1943.



Dins d’aquesta sèrie existeix una raresa: el pont de Sant Antoni imprès amb ultramar (el color del 40c). Sembla que hi ha un full de 25 exemplars d’aquest segell no emès (catalogat 30A) que hauria sortit del Taller de Fabricació des Timbres-Poste i que va estar entre les mans del negociant Théodore Champion. «Aquesta gran raresa ha servit de suport al segell commemoratiu dels 40è aniversari de l’associació Philandorre», afegeix Riba.