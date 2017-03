Notícia La UAB incorpora Coll de Nargó als estudis de Paleontologia Els estudiants faran pràctiques en uns jaciments únics Signatura del conveni amb la UAB per a la creació del Campus de Paleontologia de Coll de Nargó.

L’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera; la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, i el director de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Salvador Moyà, han signat el conveni perquè el municipi alturgellenc esdevingui un dels Campus d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB. També s’ha signat el conveni pel qual s’hi incorpora el Campus del Pallars Jussà, a Isona i Conca Dellà.

El Departament de Geologia de l’Autònoma, conjuntament amb l’ICP, mantenen des de fa anys col·laboracions amb els dos ajuntaments pirinencs en l’àmbit de la recerca i de la docència dels estudis de Paleontologia. Aquesta col·laboració es concreta ara en la realització de les pràctiques de camp de paleontologia i en diversos projectes de recerca i treballs paleontològics de caire universitari en ambdós jaciments. Moyà ha assegurat que el nou Campus de Coll de Nargó «permetrà una major interrelació entre les dues institucions i potenciarà la capacitat d’ensenyament en el camp de la paleontologia». La creació dels Campus possibilita la investigació i el desenvolupament científic i constitueix una eina «essencial» en la formació dels estudiants. A més a més, segons Moyà, són «un element dinamitzador» del patrimoni paleontològic i geològic dels municipis, tot contribuint així a promoure els diversos jaciments, el Museu de la Conca Dellà i Dinosfera com a punts de referència als Pirineus.

En aquest sentit, Arboix ha assenyalat que «els campus ens lliguen al territori i ens hi donen presència, això lliga amb el nostre criteri de ser una universitat general». Per la seva banda, l’alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, s’ha felicitat per l’acord, que també comportarà turisme de caire científic al municipi i la divulgació dels valors de la zona.



miocè / De la seva part, el coordinador de la facultat d’Arqueologia i Paleontologia de la UAB, Oriol Vicente, ha afirmat que els nous campus «apropen la docència i la recerca dins el món de la paleontologia del miocè, dels darrers dinosaures de Catalunya» perquè «els estudiants tindran l’oportunitat de fer pràctiques en uns jaciments únics a Europa». Arboix ha apuntat que «per a un estudiant de Geologia és vital trepitjar directament la realitat a les seves pràctiques, i en un territori tan ric en referència a la paleontologia li dóna una perspectiva diferent del que ha de ser».