Sant Jordi, en poques paraules

S’apropa Sant Jordi i, com cada any, les entitats que conformen Àgora Cultural i la galeria d’art Pilar Riberaygua han decidit convidar a un artista del país per condecorar la diada. En aquesta ocasió, l’escollit ha estat Àngel Calvente, un pintor i escultor del Principat.



L’obra que Calvente ha realitzat per commemorar Sant Jordi és una làmina d’allò més il·lustrativa. Segons va especificar ahir l’autor, es tracta d’un dibuix fet amb carbonet i elaborat amb una tècnica pròpia que explica la llegenda de Sant Jordi, posant com a protagonistes la rosa i el cavaller.

Qui més qui menys, tothom coneix la famosa llegenda, però per aquells que encara no la tenen del tot present, Calvet va recordar que la narració tracta sobre «la història d’un poble que es veu atacat per un drac. Aquests els fa la vida impossible, però al final arriba un cavaller i el mata. De la sang del drac creixen roses i el cavaller decideix agafar-ne una per donar-la a la princesa que en un principi es volia menja el drac». Aquesta és a grans trets, «i de forma molt resumida, la història que he volgut representar».



En relació a l’estètica de la làmina, Calvente va matisar que és una anatomia, «és el que ja faig normalment i al que em dedico». Pel que fa als elements, la rosa ja és de per si «molt simbòlica, a partir d’aquí, que cadascun imagini el que vulgui». L’artista també va destacar que el dibuix es composa del color vermell (típic de la rosa) i el negre, «bàsicament perquè a mi m’agrada molt treballar amb carbonet i jo sempre intento treure el màxim del negre, i en aquest cas, també el mínim».



El simbolisme de les lletres / La làmina també s’integra de diferents mots «que no volen dir res, no hi ha una paraula o una lletra clara, és una intenció, un símbol sobre la lletra», segons va destacar l’artista. A més, aquest element té una relació «directa amb els llibres, però no volia fer un llibre en si, i estèticament –per a mi– la lletra és com un dibuix, així que he intentat dibuixar lletres sense que diguin res, simplement, que suggereixin».



Venda de les làmines / En total, s’han fet 200 còpies de la làmina de Calvente. Aquestes estan signades per l’autor i es podran comprar a la plaça del Poble durant la diada de Sant Jordi per un preu de 10 euros. Tanmateix, s’han fet 10 impressions de la làmina en 10 proves diferents d’il·luminació que es podran comprar a la galeria Pilar Riberaygua per un preu de 50 euros.