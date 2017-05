Víctor Santos presentarà candidatura a les eleccions

Té la voluntat de seguir quatre anys més al capdavant de la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Víctor Santos es presentarà a la reelecció als comicis que es realitzaran el 10 de juliol. Les instal·lacions, la base i el desenvolupament del futbol femení seguiran sent els pilars del seu projecte.



Santos porta dues dècades a l’ens ocupant diferents càrrecs, fins arribar a ser-ne el màxim dirigent. De vicepresident en va estar vuit. «El fet de començar des de baix fins arribar a dalt de tot m’ha donat un aprenentatge constant i em permet entendre les necessitats de cadascú» en els diferents estaments de la federació, indica Santos, que va sondejar la possibilitat de seguir sent president i les respostes rebudes han estat positives: «He parlat amb diferents presidents de clubs i em donen tot el seu suport. Això sempre anima a seguir endavant». Té la intenció de seguir en el càrrec perquè «el futbol m’encanta, és la meva vida i em fa molta il·lusió continuar».



Durant el seu mandat s’han construït i inaugurat els camps de la Borda Mateu i s’ha confirmat el projecte del de la Massana, que l’estiu de l’any vinent s’espera que estigui conclòs si la climatologia a l’hivern ho permet. «Augmentar el patrimoni de la federació i que els clubs del país se’n puguin beneficiar m’omple d’orgull, igual que el nivell de la base, que cada dia és millor. A l’assemblea vaig felicitar a tots els clubs per la feina que estan fent amb els joves». També destaca la tasca que es realitza amb el futbol femení, una base principal del seu mandat i amb el que sempre s’hi ha volgut implicar: «Fa molt poc temps no teníem res, i ara tenim seleccions femenines competint oficialment, a més de l’Enfaf i una lliga».



El convenciment per presentar-se a les eleccions el té perquè «ara mateix soc molt feliç, perquè els projectes que vam engegar rutllen i són somnis fets realitat». De cara al futur els vol donar continuïtat. «Comptar amb més instal·lacions és molt important, perquè hi ha un gran nombre d’equips i jugadors al país. El futbol femení volem que segueixi progressant, igual que la base, perquè la formació és bàsica. Estem progressant i tant amb la selecció com els clubs que juguen a Europa s’està veient, i tot això ve d’un treball al darrere. La lliga cada vegada té més potencial, amb jugadors que venen de fora que permeten donar als nostres més competitivitat. Cada cop és més difícil guanyar-la».