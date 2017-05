Notícia Ramon Mirabet actuarà a Sant Julià El músic català va triomfar a França Ramon Mirabet. Autor/a: EL PERIÒDIC

Ramon Mirabet actuarà a la festa major de Sant Julià de Lòria. El comú ha convocat la premsa a una roda de premsa, dilluns que ve, a la qual assistirà el mateix Mirabet. El músic, de Sant Feliu de Llobregat, va aterrar l’any 2005 a París sense parlar francès i va aconseguir fer-se un lloc destacat entre els músics del país; fins i tot, l’any 2010 va triomfar a La Nouvelle Star, un certamen de caçatalents musicals en què va quedar tercer. Amb tot, no va fitxar per cap discogràfica i després d’un breu període de màxima popularitat va tornar a ser músic de carrer a París, fins que el 2013 va enregistrar el seu primer disc, Happy Days (Warner Music). L’any passat va editar el segon àlbum, Home Is Where The Heart Is (Warner Music), amb els quals aconsegueix també la popularitat a l’Estat espanyol. Mirabet ha esdevingut un músic popular fora del mainstream, i cada vegada sedueix més públic. Dilluns ens explicarà com ho fa.