Peñarroya renova per un any dos dies després del sí a l’EuroCup

Dos dies després de que el club anunciés que jugarà l’EuroCup la pròxima temporada, el MoraBanc Andorra ha tornat a convocar els mitjans de comunicació per anunciar que Joan Peñarroya continua.



El tècnic va signar ahir el seu contracte de renovació, que serà per una temporada, i mostrar-se il·lusionat com un nen davant el que li espera la a partir del setembre. «Segueixo a casa meva i és bàsic que després de vuit anys, seguim amb la mateixa idea de que cada any afrontem reptes més complicats amb la voluntat de superar-los. Aquest any serà la Lliga Endesa i l’Eurocup i això motiva i esperona. Tinc moltes ganes d’afrontar una temporada tan excitant com complicada».



El context de la seva renovació s’ha produït amb un parell de diferències respecte d’anys anteriors, en què renovava els contractes per dues temporades i donava el sí als pocs de què l’equip jugués el darrer partit. «La meva continuïtat no estava ben bé supeditada a jugar l’EuroCup però crec que la prioritat era saber si hi anàvem», va justificar. D’altres ofertes, més o menys va insinuar que sí que en va tenir però que tenia clares les seves preferències: «Si estic aquí és perquè les dues parts volem. És evident que quan un equip fa una bona temporada estàs obert a més opcions, però per a mi la prioritat era saber on anàvem». En saber-ho, ha trigat 24 hores en donar el sí.



Gorka Aixàs i Francesc Solana van afegir un punt romàntic a la continuïtat d’un Peñarroya que és l’autèntic líder del vestidor i té un altíssim percentatge de culpa de que el club estigui on és ara. El president del MoraBanc va recordar: «Ens ha portat de la LEB Plata a l’EuroCup i aquí està, per seguir creixent junts». De la seva banda, el director general, l’home més proper al tècnic, va recordar: «Fa vuit anys que vam començar junts aquest trajecte i ara hem fet un pas més dins el creixement del club, amb la mateixa il·lusió i treball de sempre».



Tot i que ara és el torn del director general de confeccionar la plantilla del pròxim curs, que haurà de ser d’almenys 12 jugadors per poder afrontar amb garanties les dues competicions «de màxim nivell» al mateix temps, Peñarroya va fer cinc cèntims del que vol: «Ja fa temps que Solana hi treballa. Els estius són llargs i intentarem fer la millor plantilla possible sense perdre l’ADN que ens caracteritza i que aquesta temporada passada ha gaudit tant la nostra afició». Respecte a les altes i baixes, va recordar que «cada any hem intentat mantenir el gruix de la plantilla» i que aquesta política no canviarà ara: «La nostra i·lusió és dotar de continuïtat la plantilla. M’agradaria que continuessin entre cinc i set jugadors». Així doncs, sembla que almenys hi haurà tres jugadors que no continuaran. L’únic que té plaça segura és Burjanadze, que com Peñarroya acaba de renovar.