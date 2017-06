Arran serra alguns senyals fronterers per revindicar la unitat

Un grup de membres de l’organització de l’esquerra independentista Arran, va serrar la matinada de dissabte les plaques que marquen la divisió fronterera del territori català amb els estats espanyol, francès i andorrà.



Emmarcada en la campanya L’organització és la clau de la victòria d’aquest col·lectiu, l’acció volia simbolitzar la unitat en els Països Catalans. De fet, una vegada dividits els senyals en diversos trossos, els activistes es van traslladar, ja a trenc d’alba, al monument de la Porta dels Països Catalans, a Salses, on es va fer una posada en escena per «reivindicar la nació sencera». El vídeo, que ha estat difós a les xarxes socials, mostra com els membres de l’organització serren els cartells i després els mostren com a una unió.



Segons va dir Arran, l’acció s’emmarca en la campanya L’organització és la clau de la victòria que van engegar fa mesos a favor del sí al referèndum de l’1 d’octubre. Abans s’havien fet dues accions. La primera va ser un intent d’ocupació de la seu del PP a Barcelona i la segona, un encadenament davant de la borsa de la capital catalana.