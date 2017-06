L'objectiu de l'FC Santa Coloma: «Sortir vius»

Com ja se sap, FC Santa Coloma i Alashkert tornaran a veure’s les cares en la primera ronda de la Champions League, com l’any passat, amb la diferència de què aquesta vegada l’anada serà a Armènia i la tornada a Andorra. Sembla que el rival està un petit pas per endavant que el campió andorrà, així que l’objectiu, tal i com va assegurar ahir Richard Imbernón, és «sortir vius».



Perquè fa dotze mesos va passar l’Alashkert, com era de preveure, però pensava que seria bufar i fer ampolles i ni molt menys. Al Comunal, 0-0. Allà, 3-0. Així que el preparador de l’FC Santa Coloma s’olora que el rival anirà a totes des del primer minut davant del seu públic: «L’any passat es van adonar que guanyar a Andorra és més difícil del que esperaven i aquest any voldran deixar l’eliminatòria encarrilada a casa seva. Voldran venir amb prou marge de gols per no especular amb la sorpresa», va comentar.



Així que tocarà patir. Aguantar el ritme inicial que marqui l’Alashkert i intentar plantejar un partit incòmode. «Hem de procurar mantenir la porteria a zero i vigilar de no desgastar-nos», va alertar Imbernón. L’aspecte físic pot ser clau en l’eliminatòria, ja que l’Alashkert és d’aquells equips amb un poder físic important que derroten els seus rivals a base de destrossar-los físicament. «El 23% dels gols que han marcat aquesta temporada en lliga són entre els minuts 75 i 90», va alertar el tècnic colomenc. La solució, però, per a ell no és la de tancar-se: «La millor manera de defensar és tenir la pilota. No ens tancarem si no tenim un altre remei», va plantejar al respecte Imbernón.



Galán, dubte seriós / Una de les grans preocupacions al vestidor de l’FC Santa Coloma és saber si podrà jugar José Galán, un dels nous fitxatges per a la Champions League. Migcampista tot terreny procedent de l’Hospitalet, al club encara no li ha arribat el seu trànsfer i estarà pendent fins a última hora per saber si Imbernón el podrà posar d’inici o l’ha de deixar a la grada. Perquè Imbernón té clar l’onze inicial, que anirà en funció d’aquest nou fitxatge. És per això també que ha convocat 19 jugadores enlloc de 18. Està pendent de si pot jugar o no un futbolista que ha de marcar les diferències.



L’altre tema d’alta importància, és la baixa d’Ivan Parra, seriós candidat a la titularitat en la punta d’atac que està sancionat amb tres partits internacionals, i Riera i Matos , que són baixa per lesió i motius laborals, respectivament. Imbernón, però, té la solució en Quique Cubas, un altre dels fitxatges d’aquest estiu que és ben diferent a Parra perquè no juga d’esquenes ni fixa els centrals, però que «aporta gol, genera espais, cau a banda i dóna un plus de velocitat».

La rapidesa, precisament, serà una de les armes a tenir en compte per al campió andorrà. Les contres poden ser claus per combatre un equip que es caracteritza per la força física.

La xafogor «influirà» / Un altre haàndicap per a l’FC Santa Coloma serà la calor. «Fa xafogor, és un clima molt peculiar, però afectarà segur», va apuntar el tècnic. La UEFA ha canviat l’horari i el partit es jugarà a les vuit del vespre d’hora local, de manera que afecti el mínim possible en un estadi, el Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht de Ereván, on arrencarà el camí cap a l’Olímpic de Kiev ucranià, on es disputarà la final de la Champions League 2017-2018 el 26 de maig.