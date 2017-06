Notícia La Universitat d’Estiu versarà sobre la tecnologia i humanitat La iniciativa, que arriba a la seva 34 edició, també tindrà un record per a l’escriptor Juan Goytisolo El ponent Sami Nair en la Universitat d’Estiu de fa dos anys. Autor/a: TONY LARA

La 34a edició Universitat d’Estiu d’Andorra versarà sobre la tecnologia i humanitat, segons va explicar ahir el ministre d’Educació, Eric Jover. En aquest sentit, va exposar que les humanitats i la tecnologia són dues coses que estan unides en el món que vivim. «La societat està feta d’ésser humans, éssers socials i al mateix temps tenim tot aquest àmbit de la tecnologia, que ens envolta i forma part del nostre dia a dia», va manifestar ahir el ministre. Per això, aquestes jornades educatives que porten per nom Tecnologia i humanitat: llums i ombres, volen arribar a comprendre la correlació que tenen aquestes dues temàtiques.



Per assolir aquest repte, el titular de la cartera d’Educació va relatar que la iniciativa es divideix en vuit conferències, que tindran una durada total de vint hores i es podrà convalidar amb crèdits de lliure elecció.



La primera ponència tindrà lloc el 4 de setembre i es parlarà sobre la Història dels canvis tecnològics. Aquesta anirà a càrrec de José Manuel Sánchez Ron, que és doctor i catedràtic en física a la Universitat de Londres i a l’Autònoma de Madrid. Aquest mateix dia també se celebrarà la conferència de Marcel Lebrun, que és doctor en ciències, professor de tecnologia de l’educació i conseller pedagògic a la Universitat Catòlica de Lovaina, a Bèlgica.



L’endemà tindrà lloc la xerrada sobre noves tecnologies i seguretat que anirà de la mà de Nicolas Arpagian, que és director científic del cicle Segurerat digital de l’Institut National des Hautes Études de la Sécurite et de la Justice, així com director de l’estratègia d’Orange de Cyberdefense.



Núria Oliver oferirà via Skipe la ponència La tecnologia en la vida quotidiana. Oliver és doctorada en computació pel Medi Lab de l’Institut Tecnològic de Massachussets.



El dia 6 de setembre, Olivier Le Gall, doctor en biologia per la Universitat de Bourdeus II i enginyer agrònom, parlarà sobre les innovacions en el món de l’agricultura. Hores més tard, Bertal Mesko abordarà com serà la medicina del futur en la seva conferència. Mesko és doctorar en genètica i imparteix cursos en nombroses universitats com ara Havard i Stanford.



El darrer dia de la Universitat d’Estiu comptarà amb la ponència física quàntica, que anirà a càrrec de José Ignacio Latorre, que és catedràtic de física teòrica a la Universitat de Barcelona, així com investigador en el Center for Quantum Technologies de Singapur i director del Centre de Ciències Benasc Pedro Pascual. La jornada educativa la clourà José Antonio López Cerezo, catedràtic de lògica i filosofia de la ciència a la Universitat d’Oviedo, amb la conferència Ètica i noves tecnologies.



«El programa de la Universitat d’Estiu d’enguany és molt ampli i toca des de tots els seus vessants la tecnologia i la humanitat. Intenta veure els costats positius i negatius perquè el públic pugui fer-se’n una idea de la millor forma possible», va remarcar el ministre, que hi va afegir que els conferenciants que venen a la ponència són «de primer nivell».



En la Universitat d’Estiu d’enguany el ministeri ha destinat al voltant de 60.000 euros, un pressupost similar a les darreres edicions.



Record a Juan Goytisolo / El titular d’Educació va exposar que l’edició d’enguany de la Universitat d’Estiu tindrà un record per a l’escriptor Juan Goytisolo, que va ser el seu president d’honor i moderador, que va morir a començaments d’aquest mes. Encara no se sap quina forma agafarà aquest reconeixement. «Estem pensant la forma adequada per tenir-li un record», va exposar.