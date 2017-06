La CASS amplia el conveni amb el col·legi de metges

La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) va decidir ampliar el conveni amb el Col·legi de Metges d’Andorra (COMA) dos mesos més. Aquest tenia vigència fins al 30 de juny i ara s’ampliarà fins al 31 d’agost, segons un comunicat que va emetre ahir la parapública. Aquest conveni és el que determina els metges que es poden visitar a través de la CASS.



Per una altra banda, l’entitat també va aprovar la liquidació de comptes del primer trimestre de l’any i va donar a conèixer xifres sobre la situació del sistema de la branca general en aquest període, en comparació al mateix exercici d’un any abans. En aquest sentit, va remarcar que el mes de març la taxa de dependència es va situar en un 3,83 assegurats actius per cada pensionista de la branca de jubilació. Aquesta xifra, segons la CASS, és «lleument inferior» que el març del 2016, tot i que no va donar les dades d’un any abans.



A més, el nombre de pensionistes de la branca general va ser de 2.561 el mes de març, un 0,6% menys que el 2016. Al detall, aquest mes hi va haver 2.224 pensions d’invalidesa, 336 pensions d’orfenesa una pensió de reversió d’antecedents.

Recuperació dels assalariats / La parapública va exposar que s’han incrementat un 2,9% el nombre d’assalariats el primer trimestre de l’any en relació amb el mateix exercici del 2016. Així mateix, va emfatitzar que el mes de març hi havia 41.025 persones assalariades a la CASS, una xifra que representa un 2,7% més que un any abans.



També van augmentar el nombre de cotitzacions per compte propi durant el mes de març que es van situar en els 5.937, que és un 6,5% més que un any abans. A més, el 35% d’aquest col·lectiu té una cotització reduïda.



Així mateix, la CASS també va donar a conèixer que el nombre d’assegurats indirectes es va situar en els 17.174.

La CASS va recaptar un total de 29,5 milions d’euros arran dels ingressos per les cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi en el primer trimestre, cosa que suposa un increment del 24% en comparació el mateix exercici d’un any abans. La parapública atribueix aquest increment a què la cotització era d’un 8% durant el primer trimestre del 2016, mentre que es va incrementar fins al 10% a partir de l’1 d’abril de l’any passat.



D’altra banda, les despeses de prestacions de les branques generals van augmentar un 8,4% durant el primer trimestre en comparació un any abans. Al detall, les despeses en prestacions sanitàries van ser de 22,7 milions d’euros, cosa que suposa un increment del 7,7%. Les despeses de prestacions econòmiques com baixes o pensions van ser de 13,4 milions d’euros, un 5,9% més que el primer trimestre del 2016. A més, els ingressos per cotitzacions de la branca de jubilacions van augmentar un 1,1% respecte un any abans.