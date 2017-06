El tractament hormonal per als transsexuals entrarà per la CASS

Ahir era el dia de l’orgull LGTBIQ o dia de l’orgull gai i l’associació Som com som ho va celebrar amb magnificència ja que després de tres anys de feina, ha aconseguit un reconeixement històric. Es tracta del tractament hormonal per als transsexuals, que d’aquí a ben poc entrarà per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social.



No és que sigui una notícia de gran repercussió per a la ciutadania, però sí a nivell de drets de les minories. Perquè a Andorra, segons Carles Perea, hi ha només quatre casos de persones que s’estiguin injectant hormones que es veuran beneficiats pel reemborsament del 75% de les despeses que rebran per part de l’Estat. «El cost que suposa per al Govern és gairebé zero perquè ni el tractament és car ni avui en dia es poden beneficiar més d’una desena de persones. Però es tracta d’una necessitat per a tota la vida i simbòlicament és un pas històric, sense precedents, importantíssim per reconèixer les minories sexuals, per més petites que siguin», va manifestar ahir el president de l’associació. No hi ha una data prefixada perquè això consti a la cartera de salut; segons el portaveu del Govern, Jordi Cinca, «La proposta no la tenim encara a Govern i no la podem valorar» però Perea, de l’altra banda va deixar clar que està a caure: «És imminent», va afirmar.



Aquesta és la culminació a més de tres anys de feina amb la Comissió de la parcel·la de Salut. Som com som va arrencar com a associació el 2014 i des de llavors s’ha focalitzat en aconseguir la prestació específica per als transsexuals. Perea va explicar ahir que el primer pas de l’associació va ser posar-se en contacte amb Salut per sol·licitar la demanda perquè el tractament hormonal entrés per la CASS. «Vam haver de seguir una sèrie de procediments per justificar que això havia d’entrar com a prestació i al setembre de l’any passat vam entregar tot l’informe», va explicar Perea.

Setze punts per fer la sol·licitud / La comissió li va demanar una denominació, una descripció i un motiu que Som com som va realitzar en base a setze punts entre d’altres les indicacions clíniques, deixant clar que es tracta d’una necessitat biològica i no d’un caprici; els riscos que hi ha sense la prestació perquè els afectats s’automediquen sense el paraigües d’un metge i pot arribar a ser perillós; les normes d’homologació; les repercussions; o la fase d’implantació al Principat d’una tècnica que, per exemple a Catalunya, està tan assentada que ja fa temps que ho cobreix la Seguretat Social.



Els tractaments hormonals per als transsexuals es divideixen en tres fases: una primera de transsexualitat, a la qual es tracten hormones de l’altre sexe –en el dels que passen a dones, també amb medicació per debilitar les hormones sexuals masculines– en un període d’entre sis mesos i un any; una segona fase d’androgen, en què l’afectat o afectada té els nivells hormonals igualats; per tant es passa a ser una persona transgènere que ja es troba en una tercera fase a la qual ha d’hormonar-se regularment tota la vida, però en unes dosis baixes.



L’únic problema radica en què a Andorra no hi ha encara cap especialista en matèria transsexual i els afectats han de desplaçar-se a l’Hospital Clínic de Barcelona, tant per concertar cita amb el metge com per la dispensació de les receptes pel tractament hormonal.

La mateixa situació es podria dir de passar pel quiròfan per realitzar un canvi de sexe. «Aquesta és més una qüestió estètica i des de l’associació només demanem allò més bàsic, no tenim previst demanar prestacions per operacions de pits o de l’aparell sexual».

El canvi de nom, pròxim objectiu / Perea anuncia que després d’aquesta reivindicació hi ha moltes més coses a fer. El pròxim objectiu, permetre que un transsexual pugui realitzar un canvi de nom, cosa que a dia d’avui no està permès per llei. «Estem treballant en una proposta de llei d’igualtat nova que seria omnibus i actualitzaria la Llei actual de Registre Civil», que és la que prohibeix fer un canvi de nom de sexe. D’altres qüestions com el matrimoni... «Hi ha altres prioritats», va deixar clar el president de Som com som.