Villarejo demana al batlle comparèixer el setembre

El comissari espanyol José Manuel Villarejo finalment no es va presentar ahir a la seva cita a la Batllia. El policia ara ja jubilat va comunicar a la Seu de la Justícia que li havia estat impossible viatjar al Principat «per raons personals i professionals». En aquest sentit, va sol·licitar que s’ajornés la seva declaració com a testimoni en el cas de les amenaces i coaccions a dirigents de Banca Privada d’Andorra (BPA) que van ser denunciades per Higini Cierco i Joan Pau Miquel fins el mes de setembre.



El batlle que instrueix el cas, Manel Santolària, és l’encarregat ara de decidir si accepta la petició i torna a citar a Villarejo d’aquí dos mesos o la rebutja i decideix no escoltar la versió de l’expolicia.



El comissari espanyol està citat com a testimoni tant per l’accionista majoritari de l’entitat bancària fins a la seva nacionalització, Higini Cierco, com per l’Institut de Drets Humans amb la finalitat que pogués donar detalls de les activitats i moviments de diversos policies espanyols en el que es coneix com Operació Catalunya. Seria, doncs, un testimoni clau per confirmar les amenaces i pressions denunciades pels dirigents del banc.



Segons fonts coneixedores del cas, alguna de les parts del cas tem que el retràs de la compareixença de Villarejo pugui «frenar l’embranzida» que havia agafat la causa els darrers dies amb la declaració de Joan Pau Miquel, amb la qual va reiterar que havia estat coaccionat per policies espanyols amb la finalitat que els entregués documentació referent a polítics catalans lligats al procés independentista.



També tenen accions legals interposades contra diversos noms de la Policia espanyola i amb el que es coneix com Operació Catalunya, la la família Pujol i l’Institut de Drets Humans d’Andorra, a part d’Higini Cierco, i l’exconseller delegat del banc, Joan Pau Miquel.