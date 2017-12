Ceferin realitzarà una visita a Andorra el 18 de gener

Per primera vegada un president de la UEFA visitarà Andorra. Aleksander Ceferin encapçalarà una delegació delmàxim organisme europeu el pròxim 18 de gener.

Des de que va prendre el càrrec al guanyar les eleccions de l’any passat, Ceferin sempre s’ha mostrat molt proper, com a eslovè, a les necessitats i inquietuds dels ens de països petits com és la Federació Andorrana de Futbol. Amb aquesta visita podrà conèixer la realitat del país, així com les instal·lacions amb que es compten. També formaran part de la delegació el secretari general, Theodore Theodoridis; el director d’associacions nacionals, Zoran Lakovic; i el cap de l’oficina presidencial, Luka Zajc.

Capdevila destaca el creixement del Vallbanc com a club

El Vallbanc FC Santa Coloma posa a la venda la seva samarreta a la botiga Kilvil d’Escaldes-Engordany. A l’acte de presentació va ser-hi present Joan Capdevila, que va retirar-se la temporada passada amb el club. Seguirà vinculat a l’entitat «sempre que ho necessitin», assegura l’exdenfesa, que va rebre una placa de reconeixement d’un equip «amb el que vaig guanyar la meva única lliga». Considera que amb accions com aquestes «el club està creixent i fent les coses molt bé». Un cop retirat «pensava que m’avorriria, però és tot el contrari», i juga amb els veterans de la UE Tàrrega, encara que la seva vida gira entorn a la seva família. La intenció que té un futur proper és «estar vinculat al món del futbol, sigui a l’equip que sigui», i especialment a l’RCD Espanyol: «Seria l’ideal, però ja ho veurem. Ara no és possible i de cara any vinent ja veurem, sinó mirarem altres opcions».