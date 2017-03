Opinió Obre el Thyssen

El Museu Carmen Thyssen Andorra ja és una realitat. Dijous passat va tenir lloc la inauguració d’aquest nou equipament cultural a la part alta d’Escaldes-Engordany, a les antigues instal·lacions de l’Hotel Valira.



El museu és discret pel que fa a la mida, proporcionat a la nostra realitat, però el seu contingut és excepcional. Als vint-i-sis quadres que componen aquesta primera mostra de pintors dels dos segles passats, els anirà succeint, any rere any, una nova selecció de pintures de l’extens fons pictòric de la baronessa Thyssen.



Aquest dinamisme garanteix l’èxit de la proposta, ja que seran molts els visitants que repetiran a mesura que es programin noves exposicions. A més a més, el vessant pedagògic amb què s’ha volgut dotar la instal·lació fa que aquesta vagi més enllà de la típica realitat de les sales d’exposicions, aportant-hi un valor afegit perquè l’experiència de la visita sigui del tot enriquidora. El component tecnològic pren especial rellevància, i és d’agrair també la participació activa d’Andorra Telecom per aconseguir que aquest sigui un museu per a tots els públics.



Cal felicitar el Ministeri de Cultura, especialment la ministra Olga Gelabert i el seu equip, per aquest projecte ambiciós que situa Andorra en el mapa dels museus de primer ordre internacional. La tria d’Andorra per acollir el museu, la projecció de la marca Thyssen lligada al nostre país i la rellevància del fons pictòric fan que la visita al nou museu sigui del tot inèdita i difícilment equiparable a la de cap altre equipament cultural.



L’obertura del Museu Carmen Thyssen Andorra marcarà un punt d’inflexió en la gestió de les polítiques culturals al nostre país. Ara és un moment immillorable per aprofitar aquest ressò internacional i fer valer la nostra oferta de turisme cultural. El nostre patrimoni és ric i atractiu, però fins ara cap govern no havia sabut treure’n prou profit. Em consta que l’actual ministra és sensible a aquesta realitat i en aquests moments té damunt la taula diversos projectes per redreçar la situació. La nostra formació política li donarà tot el suport que necessiti, ja que no podria ser de cap altra manera. Andorra, per si mateixa, es mereix, per història, tradició i patrimoni, ser al capdavant dels països que vetllen i promocionen la cultura. Benvingut, Thyssen!