Opinió El superàvit (?) del Govern

La setmana passada el Govern va publicar la liquidació dels comptes de l’any 2016 amb un superàvit de 22,6 milions d’euros. Permeteu-me que us digui que publicitar els comptes de l’any 2016 com un exercici amb superàvit és, directament, fer-se trampes al solitari.



Avui en dia tothom al país ja sap, no sóc l’única ni la primera a parlar d’això aquests dies, que aquest superàvit surt únicament –i exclusivament– dels beneficis d’Andorra Telecom que el Govern de DA ha optat per apropiar-se al cent per cent per maquillar els comptes i fer-nos creure a tots que són uns bons gestors. I la realitat no seria precisament aquesta.

La realitat és que el Govern de DA ha liquidat 26 milions menys dels previstos en inversions, ha ingressat més diners via impostos, ha agafat els beneficis d’Andorra Telecom i tot plegat per fer quadrar una caixa trencada, que perd diners per tot arreu. El gran repte, la despesa de funcionament continua creixent i ascendeix a 350 milions d’euros el 2016. Ha pujat, en tan sols un any, més de 12 milions d’euros. Un milió d’euros més al mes.



A partir d’aquí, deixo que siguin vostès, també, els que opinin. Però al meu entendre alguna cosa no s’està fent bé quan el funcionament de l’administració pública cada dia del 2016 ens va costar 33.000 euros més que l’any anterior. Dic administració pública però per ser honestos (aquesta paraula que algú de la bancada demòcrata ha citat diverses vegades en un article per atacar els Liberals) hauria de dir Govern, perquè els comuns l’any passat van seguir amb les transferències congelades i de fet han fet ajustaments que el Govern exigeix però que ell no fa.



I no anem bé quan el plantejament futur d’aquest Govern en assumptes cabdals com la sanitat, que ja sabem tots que continua amb la despesa descontrolada, se’ns diu que encara ens costa poc i que en un futur pagarem molt més. I qui ho pagarà? També ho farà Andorra Telecom? Perquè no sé quant de temps podrà seguir Andorra Telecom tirant del roaming per obtenir beneficis. Potser quan s’acabi aquest milionari ingrés ens trobarem amb una sorpresa a la factura. Però d’això ja en parlarem un altre dia.



Per tant senyors de DA siguin, doncs, honestos i expliquin tots els números perquè el que jo entenc és que l’Executiu castiga a la població i a les empreses amb més pressió fiscal per cobrir la seva ineficiència en el control de la despesa pública. Resumint, com diria la meva mare: «Pan para hoy y hambre para mañana».