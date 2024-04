La falta de consciència envers les drogues

Els festivals de música electrònica han portat a una tendència preocupant com és la normalització de l’ús de drogues com a element de diversió. Això és alarmant i revela una preocupant falta de consciència i educació sobre els perills associats a aquestes substàncies. És trist que un esdeveniment interactiu, amb bona música i bon ambient acaba sent protagonista per la quantitat de detencions que ha d’efectuar la Policia. És trist també veure com molts joves relacionen la diversió amb el consum de substàncies estupefaents. I en aquest punt entren molts debats, com la pressió social que tenen moltes persones que no consumeixen i es veuen impulsats a provar les drogues en aquests contextos per la idea sense sentit de què no pots gaudir plenament d’un festival sense estar drogat. A més, els comportaments imprudents associats a l’efecte de les drogues poden portar a situacions perilloses, posant en risc als mateixos consumidors i també la dels altres assistents.