La importància de cuidar el nostre medi ambient

Casal ho manifestava ahir: la quantitat de residus generada l’any passat creix un 1,7% més respecte a la del 2022. Una responsabilitat que recau, principalment, en el nostre Govern i els comuns de les set parròquies, els quals són els encarregats de la recollida d’aquests residus. Llavors, si ni tan sols els que ens governen i estan per sobre nostre són capaços de complir amb una tasca tan necessària i urgent com és aquesta, com pretenem que ho fem nosaltres? És de vital urgència cuidar el nostre medi ambient, així com procurar no fer malbé l’entorn paisatgístic tan meravellós amb el qual comptem a Andorra. Els nostres mandataris han de vetllar per preservar un bé tan apreciat com aquest i prendre mesures urgents per tal que la situació no vagi a pitjor. No ens podem permetre que aquesta quantitat de residus no continuï creixent, i aquesta és una tasca que recau, en primer lloc, en aquells que després intenten donar consells de bons ciutadans a la resta.