Posar fil a l’agulla en una qüestió de drets humans

El tema dels obrers peruans continua portant cua. I és que la situació en la qual es troben els obrers que van arribar al país per treballar en el sector de la construcció és intolerable. Donada la situació, Govern està posant fil a l’agulla per acabar amb aquestes pràctiques per part de certes empreses que segons va apuntar la ministra Marsol, són sempre les mateixes. El Raonador del Ciutadà també va dir la seva, i inclús va parlar de possible cas de tràfic d’éssers humans. Per aquest motiu Cañada està disposat a portar el cas a la Fiscalia. Sigui qui sigui i com sigui, la qüestió és que algú ha d’actuar i evitar que aquestes conductes es repeteixin. I no només això, sinó que les empreses que han jugat amb aquests treballadors en origen han de pagar pel que han fet. Però com sempre, pagaran justos per pecadors, i les mesures que Govern es planteja implementar perjudicaran a totes les empreses que ho estan fent bé i que són la majoria.