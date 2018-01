No s’ha de demonitzar els joves que es diverteixen al Pas

Quan va saltar la notícia que 4.000 joves universitaris belgues desfilarien pel Pas de la Casa en una celebració que combina l’esquí amb la música, de seguida van saltar les alarmes en un exercici que es por qualificar de prejudici fonamentat, ja que hi ha molts precedents al poble encampadà d’aldarulls provocats per joves turistes que tenen ganes de gresca, de festa i d’alcohol.

I no sempre és així, sortosament. Hi ha moltes experiències que demostren que molts joves saben divertir-se sense passar els límits del civisme, encara que mai està de més que les autoritats vetllin per una vigilància dissuasòria i que els organitzadors es facin responsables i posin els mitjans necessaris per controlar que la situació no derivi en una situació complicada per als veïns de la localitat i per als mateixos joves.

Emmarcada en aquest escenari és la reunió del Govern amb nou operadors turístics que porten grups d’esquiadors al Pas de la Casa per demanar-los la seva col·laboració per millorar les situacions d’aldarulls que es produeixen durant les setmanes amb més afluència de clients joves. El Govern vol plantejar que aquests guies, a banda d’ocupar-se de l’arribada i la sortida dels grups i dels serveis que contracten, gestionin conflictes que es puguin produir durant la nit. Aconseguir el compromís de les empreses és una bona iniciativa i una manera d’acabar amb el rebuig i el recel que hi ha en una part dels veïns del Pas de la Casa. Està clar que el perfil de turistes joves és més procliu a determinats hàbits, però no s’ha de demonitzar uns visitants que donen vida a l’economia del poble. Ni de lluny es pot comparar la situació de la localitat fronterera a la que han viscut alguns municipis costaneres catalanes com Salou o Lloret de Marc.