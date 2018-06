Josep Maria Cabanes presideix la Federació de Caça i Pesca que el diumenge celebra el 40è aniversari del concurs de pesca al llac d’Engolasters.



–Per celebrar l’efemèride tindran premis especials. Quins?

–Pel premi de pesca tradicional agafarem vuit truites i les valorarem pel conjunt que pesi més. El primer premi serà de 1.000 euros; el segon, de 800; el tercer, de 600 i el quart, de 400. La truita més grossa en pes rebrà 250 euros i la truita de més centímetres, també 250 euros.

–Déu n’hi do! Algun altre premi?

–Sí, premiarem també la categoria de pesca sense mort, en funció del major número de truites capturades. El primer premi rebrà 500 euros; el segon, 300 i el tercer, 200.

–Hi participaran nens o nenes?

–També comptem amb una categoria infantil però els premis no són en metàl·lic sinó que diferents tipus de regals adequats a la seva edat.

–De moment, quants inscrits tenen?

–Una quarantena però hi haurà 90 piquets al llac i els interessats tenen fins al diumenge per acabar-s’ho de rumiar fins que s’esgotin totes les places.

–Aprofitant que és una festa d’aniversari, quines celebracions paral·leles proposen?

–Al final de la jornada hi haurà un gran aperitiu per a tothom juntament amb l’entrega de premis. Serà una festa especial i, a més, Engolasters és un lloc emblemàtic on les famílies ja hi van regularment a passar el dia i a pescar. Penso que serà una gran festa.

–Com ha evolucionat el concurs en aquests 40 anys?

–Va tenir èpoques on hi havia molta gent però la veritat és que durant un cert període hi va haver poca afluència per motius que desconeixem. En les últimes edicions i coincidint amb el fet que el nombre de pescadors està creixent arreu del món, i Andorra no és una excepció, s’ha revifat.

–Per què el Principat és especialment atractiu per a la pesca?

–Tenim més de 80 llacs i molts quilòmetres de rius que, gràcies als comuns i al Govern, compten amb unes aigües de qualitat envejable. El clima és també atractiu per a practicar aquest esport. En definitiva, al Principat ho tenim tot perquè el món de la pesca gaudeixi de les nostres muntanyes i per potenciar aquest tipus de turisme.

–Quin creu que és el motiu del repunt de la pesca en els darrers anys?

–El fet que hi hagi activitats organitzades per als pescadors i concursos amb premis importants motiva a la gent.

–Quins peixos viuen al llac d’Engolasters?

–Hi viuen truites de les subespècies fario, irisada, i la coneguda com a salmó de pont.