«Cal canviar la dinàmica»

El lateral tricolor, Álex Petxarroman, va comparèixer ahir davant dels mitjans de comunicació on va testificar que, tot i que la situació actual de l’FC Andorra encara no arriba a ser crítica per la gran quantitat de partits que encara queden molts partits d’aquesta Liga Hypermotion, «no ens estan sortint bé les coses i hem de canviar la dinàmica perquè sinó està clar que ens anem a la merda». Des del vestuari, se sap que la posició actual de l’equip en aquest tram de la temporada «no és casualitat», assenyalant diferents errors que creuen que s’han anat cometent al llarg d’aquesta campanya. Tal com va mencionar ‘Petxa’, «ho hem dit moltes vegades, que els petits detalls són els que han marcat la diferència i crec que l’altre dia, els primers cinc minuts van ser molt dolents i és el que ens penalitza», recordant que els tricolor van caure contra l’Alcorcón al Santo Domingo amb un gol de Javier Pérez al minut quatre. El lateral va reconèixer que, després d’aquells cinc minuts inicials, l’equip es va recompondre bastant com per tractar d’aconseguir la victòria o l’empat, però el resultat del marcador ja no es va moure. El basc va voler enviar un missatge tranquil·litzador a tota l’afició, afirmant que «tot i que ja portem temps així, estem tractant de treballar per canviar la dinàmica com sigui» i ja apunta al partit d’aquest dissabte Vila-real B a l’Estadi Nacional. Segons ‘Petxa’, «l’equip creu que pot remuntar i ho intentarem fins al final».

Qüestionat sobre quin és el missatge de l’entrenador, Eder Sarabia, cap als jugadors en aquesta crisi de resultats, Petxarroman va respondre que tant tècnic com jugadors comparteixen les mateixes reflexions, ja que «tots estem en les mateixes». Tot i això, el basc va esmentar que «al final, el cos tècnic creu en allò que fem i això crec que també ens donarà aquella petita diferència, el fet que tots creiem en la mateixa idea». El lateral va afirmar que confia en la continuïtat de Sarabia tot i els resultats, ja que també «crec que no hi haurà aquests canvis d’entrenador i això també ens pot beneficiar».

El tricolor va fer referència també a la manca de gol que arrossega l’FC Andorra després de quatre jornades sense veure porteria. ‘Petxa’ va esmentar que aquesta situació no provoca exactament ansietat als davanters, però va afirmar que «al final, l’equip necessita tots (els jugadors) i els davanters ens han de donar gols que crec que, amb el treball que estem fent, acabaran arribant». A més, Petxarroman va fer èmfasis en la polivalència del planter i la metodologia de joc, ja que «tenim gent per jugar a diferents coses, però crec que la idea principal sempre és sortir des de darrere combinant i poder arribar al camp contrari amb un ordre i un equilibri que ens faci poder recuperar la pilota ràpidament».