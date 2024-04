L’habitatge, el principal motiu d’abandonament de gossos

La situació de la gossera d’Andorra ha millorat en termes d’ocupació respecte a l’estiu i a la tardor passats, quan hi va haver una alça i les instal·lacions van arribar al límit. Així ens ho explica a EL PERIÒDIC el responsable de la gossera, Jesús Cardesín, tot detallant que en el que portem de 2024 la situació va força bé: «No estem tenint moltes entrades i estem tranquils», manifesta. Tot i així, les xifres de la gossera encara són més altes del que seria desitjat. Actualment, tenen 22 gossos amb residència que es poden adoptar. A aquests, se’ls hi sumen 13 gossos més que estan acollits a cases fora de les instal·lacions perquè tenen diferents patologies, el responsable apunta que sol ser perquè estan malalts, són vells o perquè tenen un comportament difícil que no és adequat perquè «ho passa molt malament o agafen d’altres problemes pels quals no és aconsellable tenir-los aquí», explicava Cardesín.

Tot i que la situació en l’actualitat és una mica millor que fa uns mesos, l’abandonament de gossos no ha cessat, i evidencia dues coses: l’abandonament de gossos vells i el gran problema de l’habitatge. El responsable de la gossera detalla que continua havent-hi una alça d’abandonament de gossos vells per diversos motius, i un d’aquests és principalment el de l’habitatge: «Són gent que han tingut el gos molt temps i ara se’ls ha acabat el contracte o s’han de canviar de pis i finalment el que acaba passant és que acaben els gossos aquí». I és que aquesta és la realitat del país, molts propietaris de gossos els han d’acabar portant a la gossera perquè molts pisos no permeten tenir animals.

Aquesta situació es veu agreujada perquè molts dels gossos que han d’acabar a la gossera tenen ja una edat, motiu pel qual després és molt difícil trobar a una persona per donar-los en adopció. En aquest sentit, cal ressaltar que quan l’estiu i la tardor passada hi va haver l’alça a la gossera, la mitjana d’edat dels gossos que van entrar era d’un any i mig, de dos o de tres com a màxim, i tots aquests gossos són els que es van adoptar de seguida. Això va fer que la mitjana d’edat de la gossera augmentés: «S’han anat quedant els gossos més vells, els que ja porten aquí més temps». Tot i això, Cardesín apunta que sortosament encara hi ha gent que vol ajudar amb aquest tema, i just fa unes setmanes es va adoptar a una gossa d’11 anys. Precisament per aquest motiu, des de la gossera volen intensificar les accions i donar a conèixer més aquests gossos grans per intentar que tots surtin.

Pel que fa a les adopcions, Cardesín descriu la situació com «una línia bastant plana», en el sentit que cada mes tenen adopcions que a la vegada són similars a les entrades que tenen.

La instal·lació gestionada per GosSOS compta actualment amb uns 17 voluntaris fixos que cada dia van a les instal·lacions a treure’ls de passeig, donar menjar, netejar i totes les tasques que facin falta. A part d’aquests fixos, també hi ha una trentena de voluntaris ocasionals que hi van els caps de setmanes o els dies festius. El responsable de la gossera també afegeix que en el període de vacances escolars aquesta xifra s’augmenta una mica, ja que molts decideixen anar a la gossera.

Quant a les campanyes que tenen en marxa des de la gossera, cal destacar la de recollida de mantes, la qual ha tingut un gran èxit: «Estem supercontents. Cada vegada que iniciem una crida, la gent és molt solidària i ens ajuda moltíssim». Cardesín assenyala que gràcies a la solidaritat dels ciutadans «no hem tingut cap problema, hem passat tot l’hivern amb les mantes que ens havien donat», i manifesta que espera que l’hivern vinent no facin tanta falta, ja que estaran a l’altre costat, a les noves instal·lacions, i la situació serà molt diferent i la millora serà substancial. També explica que per donar un cop de mà una vegada tinguin la gossera nova, intentaran fer jornades de portes obertes perquè puguin ampliar les adopcions, sobretot amb els gossos grans.

Comencen les obres d’ampliació de les instal·lacions / Les obres d’ampliació de la gossera ja han començat i es preveu que estiguin llestes en cinc o sis mesos. Aquestes noves instal·lacions tindran 34 nous espais que permetran una millora del confort i del benestar dels animals. Amb les millores implementades, les instal·lacions tindran una capacitat per acollir 60 gossos. El responsable de la gossera detalla que «tindran molt més espai i serà adaptat a la norma europea. Serà molt més còmode pels gossos, amb un terra calefactat». També està pensat amb l’objectiu de funcionalitat perquè els treballadors tinguin més facilitats en la feina: «Si el treballador té menys temps a necessitar per netejar o fer aquest tipus de tasques, té més temps per dedicar-se als gossos. Tot anirà en millora dels gossos», apunta Cardesín. Va ser just fa un any quan la ministra en aquells moments de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, va explicar durant la presentació del projecte que la nova instal·lació tindrà una capacitat per acollir 60 gossos (34 nous espais i 24 que es mantenen en les instal·lacions existents). D’aquesta manera s’incrementaria un 30% la capacitat d’acollida (dels 42 cubicles disponibles actualment, fins a 58 cubicles, dos dels quals dobles). «A les noves instal·lacions es podrà arribar a 60 gossos. Esperem que no hi arribem perquè el més important és que les famílies puguin adoptar aquests gossos el més aviat possible», manifestava la ministra. La partida pressupostària és de 450.000 euros i «són obres que es poden adjudicar aquest any, és un projecte que es farà amb mòduls i entenem que les obres es faran molt ràpid. A finals de l’any o a principis del següent haurien d’estar ja en funcionament» manifestava Calvó.

Des de Govern i GosSOS van apostar per un model que se centra tant en temes de confort de temperatura i d’il·luminació natural, per exemple amb teulades amb plaques translúcides. «Són instal·lacions amb materials innovadors, més fàcils de netejar, amb una zona d’esbarjo per cada animal. Després, en funció del maneig que pugui haver si hi ha animals que puguin conviure junts, hem previst mòduls una mica més amplis o si hi ha gossos que arriben de la mateixa llar, per mantenir-los junts», explicava en aquell moment Calvó.