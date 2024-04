Multa de 200 euros per al conductor que va provocar un accident a Ransol

El conductor de l'Opel Corsa que va xocar divendres passat contra un altre vehicle estacionat a Ransol i que va fugir dels fets, es va entregar a les dependències de la Policia el dissabte a la tarda. Segons fonts policials, el conductor es va presentar dissabte i va ser sancionat amb 200 euros de multa per ocasionar l'accident i fugir del lloc dels fets. Així, l'implicat només va haver de pagar 100 euros de la multa, ja que va efectuar el pagament al mateix moment. D'altra banda, el conductor es va entregar amb la voluntat de recuperar el cotxe, el qual es trobava al dipòsit de Canillo, en possessió del Servei de Circulació. Amb tot plegat es van iniciar els tràmits per tal que l'implicat recuperés el seu vehicle, a més de prendre nota de totes les dades pertinents perquè l'asseguradora es faci càrrec dels danys materials que va patir el turisme aparcat.

