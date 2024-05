La consellera d'Educació assegura que estan treballant perquè els estudiants sense plaça continuin al sistema espanyol

López va assegurar que des de la conselleria en cap cas es van comprometre a què hi hagués una resposta a mitjan mes, un fet al qual s’hauria compromès algun centre. Tot i així, va manifestar que es treballa «per tenir la solució com més aviat millor» i que el treball és intens. .

López va manifestar que el Sant Ermengol ha demanat una autorització per tenir una branca de batxillerat d’arts que de fet es voldria ja implementar l’any que ve, perquè es podria avançar. A més, també es treballa perquè el María Moliner pugui «ampliar la matrícula». La consellera va fer una crida a la tranquil·litat, ja que va recordar que les matriculacions es formalitzen al juliol i que encara cal saber què faran molts d’aquests estudiants.

S’està buscant solució al cas dels alumnes sense plaça per batxillerat al Sant Ermengol. La consellera d’Educació de l’ambaixada d’Espanya a Andorra, María Dolores López Sanz va explicar ahir en declaracions recollides per l’ANA que «estem buscant una solució i la que ens agradaria i la que estem treballant amb el Ministeri és que l’alumnat que ha cursat els seus estudis en el sistema educatiu espanyol romangui al sistema educatiu espanyol i aquesta és la solució en la qual estem treballant».

Per Agències

