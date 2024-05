Andorra Business destina 180.000 euros a la nova convocatòria de subvencions per a empreses

Els empresaris interessats a optar al programa de subvencions d'Andorra Business 2024 ja poden presentar les seves sol·licituds. En aquesta edició d'enguany, adreçada a la petita i mitjana empresa andorrana, l'entitat destina una partida de 180.000 euros i l'import màxim que s'atorgarà serà el 80% del cost dels serveis contractats fins a arribar a un límit de 6.000 euros per beneficiari.



El 85% del pressupost anirà destinat a l'atorgament de subvencions a beneficiaris amb una facturació inferior a 350.000 euros, mentre que el 15% restant serà per a beneficiaris amb una facturació d'entre 350.000 i tres milions d'euros.



La directora d'Andorra Business, Judit Hidalgo, ha explicat que en l'edició d'enguany "hem inclòs més serveis subvencionables amb l'objectiu de potenciar la sostenibilitat i els plans d'igualtat empresarial, a més de la internacionalització, la innovació i l'optimització dels negocis". A més, Hidalgo ha fet una crida als empresaris a aprofitar aquestes subvencions i ha recordat que en els darrers sis anys l'entitat ha destinat prop d'un milió d'euros en subvencions de les quals han pogut gaudir unes 300 empreses del país.



En aquesta edició, hi haurà dues convocatòries. La primera que està oberta fins al 14 de juny i una segona convocatòria que s'obrirà el 2 d'octubre, si encara queda una partida de diners disponible.



L'any 2023, Andorra Business va destinar més de 120.000 euros en dues convocatòries a la primavera i a la tardor, per a projectes empresarials del país dels quals es van beneficiar una trentena d'empreses. Les principals dotacions es van utilitzar per poder participar en fires internacionals, i per a la captació de nous clients i distribuïdors. I els sectors més reclamats van ser els que tenien relació amb la informàtica i les telecomunicacions, la salut i el benestar, i els esports electrònics.



Enquestes de satisfacció/ Pel que fa a les enquestes de satisfacció que elabora Andorra Business als usuaris i participants dels seus serveis mostren que la valoració dels programes realitzats l'any passat van obtenir una puntuació de 9 sobre 10. A més, el 94% asseguren haver millorat el seu negoci gràcies als coneixements adquirits i també valoren amb un 9 sobre 10 la professionalitat de tot l'equip de l'entitat. Una altra de les conclusions de l'informe mostra com el 96% recomanaria la tasca que es fa des d'Andorra Business i té la intenció d'assistir als futurs esdeveniments.



En aquest sentit, Hidalgo ha assenyalat que "estem molt satisfets per l'acceptació dels nostres programes i serveis que no només tenen l'objectiu d'impulsar els negocis sinó que també volen potenciar el creixement econòmic del país". L'any 2023 l'entitat va gestionar més de 600 projectes andorrans i d'inversió estrangera.