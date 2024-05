Frank Porté venç en la segona data del campionat francès de F4

Cal destacar que en les cinc primeres carreres que ja s'han disputat del campionat francès de F4 de la FFSA hi ha hagut cinc vencedors diferents, auguri que el certamen mantindrà el suspens fins al final. Porté és vuitè a la classificació provisional amb 19 punts, la qual encapçala el japonès Taito Kato amb 83 punts.

"Estem molt contents, són molts mesos treballant, aprenent, fent molts sacrificis i pensem que estem en el punt de començar a veure resultats" , va esmentar Porté, tot assenyalant que estava molt concentrat en la cursa i "no vaig dubtar en cap moment en la defensa de la meva posició" . Ja en la cursa 3, tot i el duel intens a les primeres posicions, el pirenaic va patir un problema mecànic que, un cop valorat amb el seu equip d'enginyers, el va portar a decidir abandonar faltant dues voltes per finalitzar.

Durant la jornada del divendres, i després de l'entrenament lliure, l'andorrà va lluitar en la sessió de qualy aconseguint acabar en la desena plaça, fet que per a la segona carrera, i aplicant el sistema de ‘graella invertida’, el va deixar a la pole. Durant la cursa 1, l'estratègia del pilot va ser conservadora, guanyant algunes posicions fins acabar vuitè, mentre que en la número 2 va liderar la carrera de principi a fi per acabar al més alt del podi.

