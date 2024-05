La FAC viatja a Pamplona per treballar l'aerodinàmica i la biomecànica

La Federació Andorrana de Ciclisme (FAC) ha estat durant dos dies al Velòdrom de Tafalla, a Pamplona, per treballar l'aerodinàmica i la biomecànica. La delegació pirenaica la formaven Gerard Mora, Adrià Regada i Oscar Cabanas per preparar-se de cara a les diferents proves de contrarellotge que disputaran. Cal destacar que fa tres setmanes, la FAC va fer la primera prova de lactat.

Per El Periòdic

