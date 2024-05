El torn del TIM Two Basket arriba aquest cap de setmana

El TIM Xperience torna aquest cap de setmana amb la seva tercera cita d'enguany, el TIM Two Basket. El certamen comptarà amb 112 equips (58 masculins i 55 femenins), fent que el total de participants del TIM Xperience d'aquest 2024 s'elevi fins als 294 conjunts després del TIM One Basket de finals d'abril i del TIM Zero Vòlei de fa menys de 15 dies.

La competició d'aquest cap de setmana es disputarà en 16 pistes simultànies distribuïdes per totes les parròquies del país exceptuant Canillo. Pel que respecta a la divisió de les categories, la Mini comptarà amb paritat total, sent la meitat dels 28 equips de cada gènere; la Pre-Infantil tindrà nou equips masculins i vuit femenins, en Infantil les noies aporten 16 conjunts, dos més que els nois, i en Cadet n'hi haurà 21 de masculins i 16 femenins.