Que no us enganyi el seu nom, Pizzeria Xavier no és només una pizzeria, és un viatge al Perigord, sense cap mena de dubte aquest tema és ben present en cada una de les seves propostes.De la carta en destaquen clarament dos tipus de cuina ben defensats, el «Racó del Perigord» i els «Saveurs d’Italie».Si us ve de gust la cuina francesa, us recomanem que tasteu el foie gras mi-cuit amb compota de ceba o el fantàstic magret, no us empenedireu. Si en canvi el que us ve de gust és cuina italiana, no podeu deixar de tastar la bresaola amb ricotta i pesto o la burrata pugliese. A més, per als amants de les pizzes, disposeu de més de 20 varietas diferents, totes delicioses.Menció especial mereix tota la rebosteria, casolana realment díficil de trobar. Les nostres postres preferides són: el tiramisú, la panacota i el coulant de xocolata.També disposen d’una bona sel·lecció de vins. Una bona opció és acompanyar els aperitius d’un bon Moscato, el plat principal d’un bon vi D.O Toro i per acompanyar les postres una copeta de limoncello.En obrir la carta costa decidir-se entre les delicioses propostes gastronòmiques però tenen un menú deliciós i completíssim per 10,5 €a dinars amb amics o sopars més romàntics en parella.

El punt fort

són els productes de qualitat que fan de cada plat una autèntica experiència gastronòmica, i tot casolà. Costa molt trobar-hi

un punt feble





L'IMPULSOR: David Urrea

Aquest fantàstic restaurant, des de fa poc més d’un mes, està en mans d’un nou propietari, en David. Un jove amb una dilatada experiència que a més a més disposa d’una petita masia que utilitza com a hotel rural a la població de Maià de Montcalm (Girona). Avui dia, sense cap mena de dubte, la pizzeria Xavier ha tornat a néixer plena de qualitat i bons detalls, segur que estem davant d’unes de les millors pizzeries d’Andorra i que es convertirà aviat en referent. Una experiència de 10.





però si n’haguéssim de triar un, seria el disseny gràfic de la carta i la cartelleria.