Cada euro invertit a l'Andorra Ultra Trail té un retorn de 14 euros El director de la prova insisteix que no es rep subvenció, sinó patrocini

El director de cursa de l’Andorra Ultra Trail Vallnord, Gérard Martínez, ha respost la pregunta formulada pel grup liberal en relació al finançament públic de l’esdeveniment esportiu. Martínez ha argumentat que la prova no rep una subvenció, sinó que es tracta d’una acció de patrocini, que com a tal té un retorn, i ha lamentat que el conseller Ferran Costa no s’hagi interessat pel seu impacte econòmic, segons informa l’ANA.



Martínez ha donat a conèixer les xifres de l’Andorra Ultra Trail Vallnord 2016, quan la iniciativa va rebre 225.215 euros de finançament públic, mentre que els corredors estrangers van fer una despesa al país de més de 3,2 milions d’euros, amb 19.788 pernoctacions. Per tant, per cada euro públic invertit hi va haver un retorn de 14,4 euros. A més, el Govern va recaptar 175.888 euros (el 78% de l’aportació pública) en concepte d’IGI.



Martínez ha volgut respondre arran de les «nombroses reaccions» que ha rebut per part dels voluntaris, dels membres de l’equip i d’alguns patrocinadors privats. El responsable de l’Andorra Ultra Trail ha insistit que el finançament públic de l’esdeveniment és una acció de patrocini i no una subvenció, «com sembla interpretar el senyor Costa», de manera que «s’entén com una inversió que ha de retornar un rendiment». El director considera que per valorar aquesta acció cal analitzar el seu impacte i d’altres de similars, de manera que considera que la pregunta, tot i ser perfectament legítima, «no respon als criteris d’objectivitat» que han de prevaldre en la valoració de les polítiques públiques.



Martínez tampoc entén perquè la pregunta es limita a l’Andorra Ultra Trail i no es fa extensiva a d’altres esdeveniments esportius, culturals o de lleure com el Tour de França, el mundial de BTT, les copes del món d’esquí i el Cirque du Soleil, entre d’altres. També qüestiona perquè el conseller general no s’interessa per l’impacte mediàtic de l’esdeveniment ni per l’impacte econòmic, tant del que els corredors gasten al país com la part que recupera el Govern amb l’IGI o Andorra Telecom amb les connexions generades.



Martínez ha afegit que durant l’edició 2016 es van fer 1,1 milions de connexions a Internet en 73 països, es van difondre imatges per sis canals de televisió i es va aparèixer en 53 publicacions de nou països.