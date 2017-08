Les matriculacions pugen un 22% el primer semestre d’enguany

Les matriculacions de vehicles s’han incrementat un 22% en el primer semestre del 2017 i en relació al mateix període de l’any passat. En concret, s’han inscrit 2.642 vehicles, segons dades que va donar a conèixer ahir el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, en una roda de premsa. Al detall, s’han matriculat un total de 1.782 turismes, un 21% més que el primer semestre del 2017. A més, s’han registrat 539 motos, que representa un 16% més que un any abans. Pel que fa a les furgonetes i camions se n’han inscrit 217, cosa que comporta un augment del 42% en relació a primer semestre del 2017.



En el cas de l’interanual, de l’agost del 2016 al juliol del 2017, s’han matriculat un total de 4.330 vehicles, mentre que en el mateix període de l’any 2016 se’n van inscriure 3.539.



Aquestes xifres, segons Saboya, retornen el mercat automobilístic al nivell del 2007, abans que esclatés la crisi. «És un mercat que creix per sobre del 20% i recupera nivells superiors del 2007 en totes les categories», va subratllar el ministre.

Davallada del Dièsel / D’altra banda, Saboya va destacar que el dièsel va de cap a caiguda. En concret, es van matricular 1.120 d’aquest tipus de vehicles, una xifra que representa una reducció del 7%. Per contra, els vehicles de gasolina es van incrementar un 38% i es van situar en les 1.334 unitats inscrites. També van experimentar un increment els vehicles elèctrics, dels quals se’n van registrar 110, un 14% més que el mateix període d’un any abans. Saboya va exposar ahir que el Pla Engega ha servit per «accelerar» aquesta tendència, ja que es va iniciar l’any passat. En aquest context, va destacar que l’acumulat de vehicles elèctrics, de l’agost del 2016 al passat juliol, es van inscriure uns 225 automòbils elèctrics, un 110% que l’any anterior. A més, el nombre de vehicles de gasolina s’han incrementat un 35% i els de dièsel un 5%. Per tot això, el ministre va considerar que això és una data positiva perquè descendeix el vehicle dièsel i l’elèctric es comença a situar en el mercat en aquests dos darrers anys. «El dièsel perd el lideratge per primer cop des del 2000 i se situa a la seva mínima quota de mercat», va matisar. Saboya va indicar que el país no preveu aprovar restriccions dels vehicles dièsel com sí que han fet altres països veïns. «El Govern no creu amb la idea de restriccions», va dir Saboya. A més, hi va afegir que la voluntat del Govern és buscar solucions per millorar el parc automobilístic en lloc de castigar-lo. Per això, s’ha apostat per mecanismes d’incentiu com el Pla Engega. Així mateix, va exposar que una mostra de la baixada de la compra de cotxes dièsel constata que la societat «s’està conscienciant».



En el cas dels vehicles sostenibles, el ministre també va donar dades específiques. En aquest context, Saboya va indicar que s’han adquirit un total de 70 vehicles elèctrics, tot i que la meitat encara no s’han matriculat perquè els seus propietaris tenen un període de sis mesos per fer-ho. De fet, matriculats n’hi ha 35, però els altres són per persones que ja han rebut una ajuda en el marc del programa Engega per adquirir aquest tipus d’automòbil. Així doncs, si es tenen en compte els vehicles elèctrics matriculats i els que no s’ha experimentat un creixement del 65% en l’acumulat del 2017. Així mateix, han augmentat un 17% el nombre d’automòbils híbrids de gasolina endollables i un 75% els híbrids de gasolina no endollables. Pel que fa a les dades interanuals, els híbrids de gasolina endollable són els que han experimentat la major pujada de matriculacions amb un increment del 153%, seguits dels híbrids de gasolina no endollables (117%) i els elèctrics (72%).



El Govern preveu licitar la bicicleta elèctrica a final d’any / El Govern preveu tenir licitat el concurs de la bicicleta elèctrica a finals d’any, segons va explicar ahir el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, en una roda premsa. En aquest context, va indicar que dues empreses s’han presentat el concurs. Es tracta de les empreses Monte S-L. i N.Serveis S.L. En aquest moment, el Govern es troba analitzant les dues propostes per veure qui licita la infraestructura. És per això que, de moment, no va donar més detalls sobre com funcionarà aquest servei.

Les bicicletes, va dir Saboya, tindran sensors que serviran per conèixer quins són els trajectes que fan i veure quines són les seves necessitats. Per conèixer aquestes tendències, però, va exposar que «primer cal posar en marxa el programa de la bicicleta elèctrica».