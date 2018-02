Diversió i ara també formació al Saló del Videojoc

Eren poc menys de les dotze del migdia d’ahir a la sala del Prat del Roure i una cinquantena de joves estaven apilats a l’entrada. Esperaven la obertura de portes del Saló del Videojoc 2018 i l’estampa recordava a El Corte Inglés abans del primer dia de les rebaixes durant els anys 90. Va ser girar la clau i tots corrents cap a dins. L’entrada, per suposat, és gratuïta i en un obrir i tancar d’ulls, les cadires de mitja sala ja estaven ocupades. Tots els joves estaven a ple rendiment, amb el seu somriure, atrapats per l’aventura que començaven a viure amb la pantalla que tenien davant.

El vídeo game party del Principat, una de les cites ineludibles d’Andorra Telecom que compleix la novena edició, no para de créixer. Tindrà activitat tot el cap de setmana, també al museu World Championship by 99 i a Cinemes illa Carlemany. Sinó, no hi hauria espai per a tothom. El Prat del Roure, però, és el punt principal de reunió. Hi ha 15 zones repartides per temàtiques i 95 jocs. Totes elles –això és novetat– amb l’edat mínima per jugar ben visible.

Jocs com el Call of Duty o el Mortal Kombat estan vetats per als menors d’edat. Aquests, però, tenen la seva zona infantil amb l’última versió del Dragon Ball i d’altres jocs de manga; hi ha una zona de ball nova, amb una plataforma perquè es puguin fer balls en massa i fins i tot duels o concursos... Només cal moure el cos i un aparell que detecta el moviment et registra i avalua les teves habilitats; també hi ha una zona de free play per a partides en multijugador en XBox, Nintendo i PS4; una altra de competició a la qual hi ha el Call of Duty i l’Street Fighter; l’espai de motor, amb dos simuladors professionals de cotxe de fórmula 1; la zona dels ordinadors –sens dubte de les més visitades– amb jocs ja professionalitzats com el League of Legends i d’altres com el Counter Strike i Hearth Stone; la de realitat virtual que es pot viure amb la tranquil·litat –o no tant! Molt recomanable, per cert– d’una visita al fons marí o a base de disparar; la zona Pokémon que tant furor causa; l’arcade amb més de 5.000 jocs repartits en sis màquines de saló recreatiu –des del Pac-Man al Donkey Kong–, una de robòtica amb un espectacular Scalextric en versió 2.0 i amb una tablet enlloc d’un joystick del qual no es desenganxava el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres; i a dalt de tot, a l’escenari, hi havia un terreny de competició en versió petita o eSports, com la que es veuen als campionats mundials que són capaços d’omplir estadis amb més de 100.000 espectadors.

Està ben preparat, perquè al llarg del cap de setmana, s’organitzen fins a set tornejos en línia i presencials amb 3.000 places que s’estan reservant a un ritme de vertigen... Si és que encara queda alguna.

Torres i d’altres autoritats es van fer veure pel Saló en el moment de la inauguració. Per exemple la cònsol major d’Escaldes, Trini Marín, orgullosa de tenir un any més a casa seva un esdeveniment de tal envergadura.

Tallers de formació

La indústria del videojoc està creixent a un ritme imparable a tot el planeta i ja genera milions i milions d’euros. L’ambaixadora de França, Jocelyn Caballero, va subratllar al Saló que «és la segona indústria mundial» al seu país i el ministre d’Ordenament Territorial va incidir en què «ja obre moltes oportunitats laborals». La mateixa opinió va donar el director d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, qui tenia clar que per a l’edició del 2018 «s’havia de mantenir el vessant lúdic, però incorporar-hi la formació. Això té sortida i està de moda, però té futur».

Per això es fan cinc sessions formatives al Prat del Roure, per saber com programar un joc d’ordinador i quines opcions hi ha. Allà també hi ha quatre estudis de creació de jocs amb els seus desenvolupadors, a disposició per resoldre dubtes i perquè els joves puguin veure de prop. Hi ha una empresa catalana i tres de França, de les quals una treballa amb un joc africà que és dels més antics del món: el Kissoro Trival Game. Estratègia pura i amb un encant inigualable: un joc de taula de fa milers d’anys convertit en videojoc i adaptat a mòbil o tablet. Inimaginable oi? Doncs ja no.