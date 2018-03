Torres assegura que la rotonda començarà a construir-se el 2019

La tant reclamada rotonda del Punt de Trobada començarà a agafar forma l’any vinent. Així va assegurar-ho ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres: «En el pressupost de l’any vinent inclourem el projecte d’una rotonda molt a prop del centre comercial». Tot i que el Govern ja va traslladar-ho als treballadors del Punt de Trobada el passat divendres, els empleats van organitzar ahir una marxa reivindicativa coincidint amb el Dia de la Constitució per tal d’exigir al Govern que escolti els seus reclams: el de la rotonda i el d’instal·lar una parada d’autobús davant de l’edifici, ja que la més propera ara mateix es troba a un quilòmetre de distància, al supermercat River.

Al costat del col·lectiu

«Havíem quedat que el projecte es faria a mitjà termini, però finalment serà a curt termini i l’any que ve ja podrien començar-se les obres de la rotonda», va posar de relleu Torres. Pel que fa a l’altra demanda, el titular d’Ordenament Territorial va explicar que han estudiat l’ús del transport públic i que és molt inferior del que esperaven. «Només unes vint persones utilitzen els deu autobusos –cinc de baixada i cinc de pujada– que hi ha actualment; pensem que és molt poca gent, però el mantindrem mentre no hi hagi la rotonda», va apuntar.

Entre les preocupacions dels empleats, també hi ha el litigi judicial que té obert l’actual propietari del Punt de Trobada i que el condemna a abandonar el local. La majoria de partits polítics, però, no entren en aquesta qüestió que consideren, en paraules del president del grup mixt i conseller del PS, Pere López, «un tema particular d’una empresa». El ministre Torres va especificar que l’Executiu ja «ha intentat solucionar el que estava al seu abast» i que no podien entrar en un problema que és entre els treballadors i l’empresa. De tota manera, «davant d’un col·lectiu tan gran, el Govern sempre estarà al seu costat per defensar-ne els drets», va acabar sentenciant.