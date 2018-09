Andorra, punt de trobada dels experts en biodiversitat

El Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra de l’Institut d’Estudis Andorrans (CENMA-IEA) organitza la desena edició de les Jornades sobre informació de biodiversitat i administracions públiques. Les jornades, que se celebraran del 24 al 26 d’octubre a la sala de la Llacuna d’Andorra la Vella, tenen dos objectius: el primer, poder generar un punt de trobada perquè els tècnics especialistes de les diferents administracions ambientals posin en comú les diferents iniciatives i projectes que estan desenvolupant sobre la informació de biodiversitat. El segon, establir accions comunes de futur per donar la màxima difusió a aquest tipus d’informació.

El CENMA-IEA organitza la nova edició amb l’estreta col·laboració del GBIF espanyol (Global Biodiversity Information Facility) i del GBIF andorrà. El GBIF és una organització internacional formada per més d’una cinquantena de països d’arreu del món que treballen de forma coordinada per millorar la informació i el coneixement de la diversitat biològica del planeta.

Participació nacional

Les anteriors edicions de les jornades s’han celebrat en diferents comunitats autònomes espanyoles amb els objectius clars de promoure la relació entre les diferents administracions, millorar l’accés a les dades sobre biodiversitat i avançar en eines de bioinformàtica. «El fet de ser els amfitrions d’aquesta desena edició és una ocasió ideal per a què les diferents administracions andorranes puguin exposar diferents punts de vista dels seus projectes sobre aquesta temàtica», van assegurar des del CENMA, que també farà varies de les conferències de les jornades. A més, també en realitzaran i participaran experts i tècnics del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern d’Andorra, del Parc Natural Comunal de les Valls del Comapedrosa, del Parc de la Vall de Sorteny i de la vall del Madriu-Perafita-Claror.

Els dies 24 i 25 d’octubre estaran dedicats a l’exposició de les diferents xerrades. El divendres 26 d’octubre es realitzarà una sortida tècnica per la vall del Madriu.