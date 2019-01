La FAM crea un equip nacional d’alpinisme

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va decidir ahir apostar per la creació d’un equip d’alpinisme nacional (ENAA). La finalitat de la iniciativa és poder promoure aquest esport internacionalment, potenciar-ne les diferents modalitats i acompanyar i ajudar els joves alpinistes andorrans en la seva trajectòria cap a l’alt rendiment i la maduresa esportiva.

Un grup de 6 joves entre 18 i 35 anys seran seleccionats per un cicle de tres anys durant el qual treballaran les diferents modalitats que conformen l’alpinisme –com l’escalada en paret, en gel o en terreny mixt– per tal d’aconseguir l’autonomia i el màxim rendiment dels esportistes, tant individualment com en grup. Per això, es proposaran uns objectius anuals a complir. El primer any té com a finalitat unificar les tècniques de progressió del grup i la millora tècnica individual, mentre que durant el segon, es pretendrà assolir l’autonomia, el màxim rendiment i la cohesió d’equip a través d’estades europees i extra-europees de 3 a 7 anys. L’últim any es buscarà fer efectiu el treball realitzat amb la federació i es farà una expedició gestionada i planificada pels integrants de l’ENAA. La data límit d’inscripció és el 6 de febrer i les proves, que tenen un cost de 30 euros, es duran a terme del dia 8 al 10 del mateix mes.