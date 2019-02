Homenatge de la Universitat d'Andorra a Marie Curie

La Universitat d’Andorra (UdA) acull des d’aquest dilluns 4 de febrer l’exposició 'Marie Curie, la femme aux deux Prix Nobel', una mostra elaborada pel Musée Curie que arriba al campus lauredià gràcies a la col·laboració amb l’Aliança Andorrano-Francesa i el ministeri d’Educació i Ensenyament Superior. L’exposició es pot visitar al vestíbul de la segona planta de la universitat fins al 17 de febrer i consta de dotze panells que donen a conèixer la biografia d’aquesta personalitat científica francesa d’origen polonès.



Marie Curie (1867-1934) va ser una investigadora pionera en el camp de la radioactivitat. Va impulsar la utilització de les màquines de raigs X i va descobrir dos nous elements de la taula periòdica: el radi i el poloni. Va ser la primera dona a doctorar-se en física a França, i la primera i única persona fins a la data a rebre dos premis Nobel en dos dominis científics diferents: el de física el 1903 pels seus descobriments en l’àmbit de la radioactivitat, i el de química el 1911 per l’aïllament del radi pur.



Amb aquesta exposició, la Universitat d’Andorra vol retre homenatge i fer conèixer entre les noves generacions un personatge que "avui és admirat tant pel seu treball com per la seva força, i pel fet d’haver arribat tan lluny en una època en què les dones no ho tenien gens fàcil".