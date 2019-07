CSI prehistòric

La popular sèrie de televisió CSI mostrava tot un reguitzell de mètodes per descobrir les causes de la mort de les persones trobades. I també qui havia estat l’autor. La prehistòria marca un període en el qual no existia l’escriptura, i les formes de comunicació eren unes altres. Unes mostraven elements funeraris, com els dòlmens. I precisament confirmar que n’hi ha un a Andorra és el que es podrà fer en els pròxims mesos

L’any passat es va descobrir l’Orri d’Emportona d’Encamp, que està situat a 2.000 metres d’altitud. I és aquí on es realitzarà la investigació sobre el que seria el primer dolmen del Principat. Al setembre començarà l’estudi sobre el terreny amb les prospeccions. Una tasca amb la qual hi ha «moltes ganes», com admet l’historiador i expert en patrimoni, Xavier Llovera. Els nervis hi són presents davant la confirmació que pot produir-se. «És important perquè tenim diversos jaciments de l’Edat del Bronze però en canvi cap enterrament col·lectiu, que afecta el Bronze antic i mig. No en tenim cap del final, que és un canvi totalment diferent perquè estaríem parlant del canvi, molt dràstic, de la inhumació a la incineració», assegura. Al Pirineu, a força alçada, se n’han trobat diferents, però mai a Andorra.

El presumible dolmen és un túmul de grans dimensions i planta circular, conformat per l’acumulació d’un gran nombre de pedres, entre les quals es distingeixen unes lloses de mida molt gran que podrien configurar la coberta de la cambra. S’hi podrien haver enterrat cinc o sis persones. En cas de confirmar-se que es tracta d’un dolmen, es portarà terme una segona prospecció el 2020, més extensa, i que es podria allargar el 2021. De moment tocarà esperar un parell de mesos per començar a saber que amaga aquesta estructura.