Andbus vol portar a la justícia la concessió de les línies de bus

Andbus estudia portar a la justícia la concessió de les línies d’autobús després que el Govern hagi desestimat el recurs administratiu que va interposar la companyia. «Ja esperàvem una resposta negativa i ara estem estudiant amb els nostres assessors si tirem la demanda endavant perquè ens sentim afectats i ens correspon portar-ho fins al final, és a dir, traslladar-ho a la Batllia», va explicar el director d’Andbus, Albert Vinseiro, tot especificant que la decisió es coneixerà a finals de setmana.

De la mateixa manera que ja van argumentar en el recurs administratiu, Vinseiro va reiterar que l’adjudicació de les línies d’autobús va fer-se «de forma arbitrària» i va recordar que en la documentació de la resolució del concurs van detectar diversos errors. En aquest sentit, va criticar que «només vam poder estar quatre hores davant d’aquesta documentació i no vam poder ni fotocopiar-la», de manera que ara esperen poder aconseguir-la i poder adjuntar-la en la demanda en cas que acabin tirant endavant el recurs per la via judicial.

Tot i que encara és d’hora per parlar de les possibles conseqüències si la justícia dona la raó a la companyia d’autobusos, el director d’Andbus va augurar que podrien arribar a alterar-se les concessions actuals. «Estem parlant d’adjudicacions que tenen una durada de 25 anys, per tant, si la justícia acceptés la nostra demanda, el Govern hauria d’adaptar-se i adequar les concessions a les nova situació, o bé pagar-nos una indemnització», va reivindicar el mateix Vinseiro.