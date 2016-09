Editorial Transparència ‘premium’ al Comú de Sant Julià de Lòria

El cònsol de Sant Julià de Lòria, Josep Vila, va fer ahir un exercici de transparència i va explicar de forma molt didàctica a representants dels mitjans de comunicació els principals números dels pressupostos del comú i de les societats participades.

S’ha d’agrair el gest del cònsol que, per altra banda, també té especial interès que les xifres que es difonguin a la premsa estiguin ben explicades i no indueixin a la confusió, sobretot tenint en compte que algunes mesures són impopulars, com l’increment de les taxes d’higiene i enllumenat, o la inversió zero que impedirà que es facin millores a la parròquia.

I és que el comú està al llindar de la fallida. Només 60.000 euros el separen del límit d’endeutament que preveu la llei i que portarien la corporació a la intervenció per part del Tribunal de Comptes. La situació és molt delicada a causa de les pèrdues constants de Camprabassa, la societat que gestiona Naturlandia i que ja no podrà rebre més diners del comú que la salvin de la fallida. El comú sap que cap empresa privada s’interessarà per Naturlandia i l’única opció que queda és salvar els llocs de treball i aturar la sagnia de pèrdues perquè la societat pugui sobreviure per si sola.

Vila va ser elegant i va evitar referir-se a una mala gestió dels seus antecessors que hagi portat el comú a la situació actual, encara que sí va parlar de procediments poc apropiats. El cònsol és conscient que poc sacrifici pot exigir a les famílies i les empreses de la parròquia per culpa de l’escenari de crisi econòmica i de manca de treballs ben pagats. L’única pega a l’exercici d’ahir és que el comú havia facilitat dimarts informació dels comptes a una agència privada de notícies que cobra a la corporació, i que alhora fa pagar als mitjans de comunicació que vulguin aquesta informació, No sembla apropiat que la informació d’una institució pública serveixi per mercadejar.